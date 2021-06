El disseny, la creativitat i l’ús de materials no contaminants, claus dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals 

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València aprovarà este divendres en la Junta de Govern Local la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a enguany. L’import total de la convocatòria arriba als 6.400 euros per dotar econòmicament els guardons per a tres falles grans i tres falles infantils. Entre els criteris per avaluar les falles participants es prioritzarà el disseny, la creativitat, la qualitat tècnica i artística i l’ús de materials que no siguen contaminants.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha volgut destacar la celebració d’un concurs que “també enguany en este context excepcional, potencia la creativitat i el disseny i que mostra el compromís de les Falles tant amb eixos aspectes com amb el respecte a l’entorn, gràcies a l’ús cada vegada major de materials respectuosos amb el medi ambient i no contaminants”.

Els premis de Falles Innovadores i Experimentals promouen la participació de les comissions falleres de la ciutat de València integrades en Junta Central Fallera en diferents camps creatius i artístics, fomentant el coneixement i la difusió de les noves propostes de les falles que, pels seus elements, tractaments de temes i materials, tinguen un concepte innovador i experimental, així com afavorir el desenvolupament de l’interés innovador i experimental, potenciar les capacitats en eixes àrees i impulsar l’esforç col·lectiu que fan les comissions falleres.

La dotació econòmica dels premis contempla un primer premi per a les falles grans de 2.000 euros; un segon, de 1.400, i un tercer, de 900. Tots ells, amb estendard, a l’igual que les falles que es classifiquen entre la quarta i la desena posició. També tindran dotació econòmica els tres primers premis de les falles infantils (1.000, 700 i 400 euros, respectivament), a banda dels estendards, que també aconseguiran les falles que acaben en quarta i cinquena posició.

Els criteris d’avaluació prioritzaran el disseny i la creativitat de les falles, així com la qualitat tècnica i artística, i de nou tornaran a valorar la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient. La decisió final del jurat es coneixerà el pròxim 2 de setembre.