El doctor Pérez Calatayud, de l’Hospital La Fe, reconegut per la IOMP amb el Premi del Dia Internacional de la Física Mèdica 2021

Connect on Linked in

La International Organitation of Medical Physics (IOMP) es compon de 5 organitzacions continentals i aglutina més de 87 nacionals

El doctor Pérez Calatayud és un dels 50 Físics Mèdics més rellevant en els últims 50 anys

El doctor José Pérez Calatayud, responsable de la Unitat de Radiofísica de l’Hospital Unviersitari i Politècnic La Fe, ha sigut reconegut amb el premi que concedeix la International Organitation of Medical Physics (IOMP) amb motiu Dia Internacional de la Física Mèdica 2021.

El premi Marie Sklodowska-Curie, l’atorga la IOMP cada tres anys en els seus Congressos Mundials i té com a objectiu reconéixer la labor de científics que s’han distingit per les seues contribucions en l’avanç del coneixement de la física mèdica basades en investigacions i desenvolupaments originals i independents; i en educació i formació de físics mèdics, estudiants de medicina, metges residents i personal sanitari.

La International Organization of Medical Physics (IOMP) es compon de 5 organitzacions continentals i agrupa més de 87 organitzacions nacionals amb més de 27.000 especialistes en Física Medica de tot el món.

El doctor Pérez Calatayud, qui ha volgut agrair aquest reconeixement als seus companys de la Unitat de Radiofísica de l’Hospital La Fe i del grup de Física Mèdica de la Universitat de València, és un dels 50 físics mèdics més rellevants del món en els últims 50 anys, segons The International Organization of Medical Physics (IOMP), i se situa d’aquesta manera en una prestigiosa llista que inclou il·lustres personalitats que han contribuït al desenvolupament científic i tecnològic de la Medicina, com és el cas més destacable del Dr. Hounsfield, premi Nobel per la seua invenció del TAC.

Així mateix, el doctor Pérez-Calatayud és un dels físics mèdics espanyols que ha contribuït més decisivament als avanços de la seua especialitat en els últims anys, en concret en el camp de la braquiterapia. Les seues aportacions dins del grup de Física Mèdica de la Universitat de València han permés desenvolupar i aplicar un codi de càlcul de dosi de braquiterapia internacional (Muntanya Carlo) que han servit per a caracteritzar tota una sèrie de fonts de tractament per a pacients. Altres assoliments rellevants han sigut la planificació en braquiterapia ginecològica amb Ressonància Magnètica i els Aplicadors València per al tractament de lesions de pell, d’ampli ús en l’actualitat en hospitals europeus i americans.

El doctor Pérez Calatayud, com a responsable dels principals grups internacionals de treball d’aquesta especialitat, ha contribuït a establir un marc comú internacional en el control de qualitat de la braquiterapia, que ara és referència a tot el món.



De la mateixa manera, ha estat involucrat en el procés d’elaboració de les recomanacions mundials per a millorar la qualitat dels tractaments i la formació de la braquiterapia (AAPM-GEC-ESTRO).