El Family Cash Alzira FS suma la seua segona victòria de la pretemporada

El conjunt de Braulio Correal es va imposar en el Ciutat de Castelló davant Bisons després de quallar una bona trobada

El treball preparatori segueix el seu llit de cara a l’inici de la competició de lliga del pròxim 17 d’octubre. Per al segon test de pretemporada, el Family Cash Alzira FS ha visitat al Bisons Castelló, a qui ha aconseguit véncer amb un marcador de 1-6. Gonzalo Castejón, Molo, Jaume Tots Santos, Jose Carlos, Rafa Ara i Nacho García van ser els autors dels punts.

Les pressions contundents i constants, oxigenades per rotacions de quatre completes, dificultaven les aspiracions de Bisons, que a més no va tindre massa fortuna durant la vesprada. D’aquesta manera, el Family Cash Alzira es va anar assentant progressivament com a dominador del partit. Arribat al minut 6, Gonzalo Castejón va signar el primer gol de la vesprada.

En l’equador del primer temps, un gran robatori de Cristian Cárdenas en banda, li va donar avantatge per a poder assistir a Molo, qui va batre a Falcón per dalt per a convertir el segon. Jose Carlos, amb una mica de fortuna, va signar el tercer i, en els últims segon del període, Jaume Tots Santos va signar el quatre de la vesprada.

En la segona meitat, Bisons va eixir una mica millor, però el Family Cash no va baixar la intensitat. En el 25, Rafa Ara va aconseguir signar el cinqué en batre a Sergi Cuxart amb un xut creuat que es va colar pegat al pal. El conjunt castellonenc va tindre alguna ocasió per a reduir distàncies, però sense fortuna. En el 34, Nacho García va sumar el sisé amb una bona vaselina davant l’eixida del meta.

A dos minuts del final, Bisons aconseguia el seu primer gol en un servei de córner. Bocinazo final i victòria per al Family Cash Alzira Futbol Sala en el seu segon test de pretemporada davant un equip de la seua mateixa categoria. Dissabte que ve 10 d’octubre, l’equip alzireño jugarà en el Palau la quarta edició del Trofeu Juan Beteta.