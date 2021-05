El Festival Arrels de Torrent es consolida com un referent en l’agenda músic cultural

La quarta edició d’aquest festival de música i tradició es tanca amb molt bona resposta del públic de Torrent

La quarta edició del Festival Arrels va finalitzar el passat cap de setmana amb un balanç satisfactori de la participació, tant de les formacions i els interpretes que han intervingut en els espectacles programats, com de l’assistència de públic que ha gaudit de concerts musicals i representacions teatrals.

La conferència La Festa Mare, a càrrec del catedràtic Antonio Ariño, va ser l’encarregada d’inaugurar el festival; un concert de Ensamble Duna ens va portar música medieval i tradicional del mediterrani; també vam tindre ritmes de swing dels anys vint, amb Sedajazz; una comèdia del segle XVII i un concert de música grotesca van ser les propostes de *Capella de Ministrers; la clausura del festival ens va reservar un espectacle destacat, el Llibre dels *bèsties.

Des de l’Ajuntament de Torrent, la regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha subratllat “l’esforç per oferir al públic les millors condicions que garantisquen l’assistència a aquests espectacles de manera segura”, i ha insistit, a més, a “agrair l’elecció de propostes que mostren i posen en valor el patrimoni cultural que ens caracteritza.”

Per part seua, Carles Magraner, director del Festival Arrels, ha manifestat també el seu agraïment per l’acolliment del públic i ha ha agraït “el compromís i el suport de l’Ajuntament de Torrent i la resposta del públic en un esdeveniment consolidat en el calendari cultural de la ciutat que aborda la música tradicional valenciana des de la perspectiva de la música històrica (medieval, renaixentista i barroca)”.

Finalment, per a aquells que vulguen conéixer una mica més com han transcorregut aquests dies del festival, us deixem un enllaç en el qual trobareu fotos i vídeos de l’IV Festival Arrels:

https://drive.google.com/drive/folders/14b9bh17r8ffiawc1fqmevbssv9uoaauv?usp=sharing

