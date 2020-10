El festival Prime the Animation! dedica un cicle especial al programa ‘Curts’ de l’IVC

Connect on Linked in

El cicle ‘Especial Curts’ inclou 32 obres d’animació que han participat en el programa des de 2008

Prime the Animation! se celebra del 19 al 25 d’octubre en la plataforma Festhome

El festival Prime the Animation! enguany ret un homenatge especial als curtmetratges d’animació que han participat en ‘Curts’ des de la seua primera edició en 2008 en el cicle titulat ‘Especial Curts’.

L’animació és un dels punts forts del sector audiovisual valencià, que sempre ha estat present en ‘Curts’ com a senya d’identitat. ‘Curts’ és un programa de promoció del curtmetratge del nostre territori, que es duu a terme des del departament de Foment de l’Audiovisual Valencià de la Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura, a través d’un catàleg que es promociona sobretot en festivals i mercats internacionals (http://ivac.gva.es/fomento/fomento-cortometraje-valenciano/curts-cv).

El programa ‘Curts’ es va crear en 2008, i per aquest han passat més d’un centenar d’obres que ha tingut un gran recorregut, alguns en premis tan importants com els Goya o els Oscar. Fins a l’actualitat han participat 32 obres d’animació, d’una gran originalitat, que presenten tècniques variades, experimenten i arrisquen en la forma i en el contingut de les històries que ens conten.

Igual que Prime The Animation!, un dels objectius de ‘Curts’ és donar a conéixer projectes d’animació alternatius a què acostumem a veure en els circuits habituals. Molts d’aquests estan vinculats al màster d’Animació de la UPV, i altres escoles d’animació i productores valencianes.

Es tracta d’una bona oportunitat per a revisar i fer balanç de la trajectòria de l’animació en ‘Curts’, i una ocasió per a reivindicar aquest sector tan potent a la Comunitat Valenciana. ‘Especial Curts’ es presenta en sis sessions temàtiques:

La primera ‘Curts & Kids’, amb curts per a passar una bona estona en família: ‘Friendsheep’ de Jaime Maestro, ‘Via Tango’ d’Adriana Navarro, ‘Katakroken’ de Jaime Maestro i Aitor Herero, ‘Dent de lleó’ de Jorge Bellver, ‘Marhaba (Hello)’ d’Emilio Martí, ‘El gato baila con su sombra’ coordinat per María Lorenzo i ‘Dry Fly’ de Rut Juan.

La segona, ‘Love of Art’, està dedicada a obres que aborden l’art i la cultura des de diferents punts de vista: ‘Exlibris’ de María Trénor, ‘The Neverending Wall’ de Silvia Carpizo, ‘Onemoretime’ de Vualà de animación, ‘Katakroken’ de Jaime Maestro i Aitor Herero, ‘Esfinge Urbana’ de María Lorenzo, i de nou ‘El gato baila con su sombra’.

A continuació, un toc d’‘Humor gamberro’: ‘Chokopulpitos, marketing y cefalópodos ’ de Pablo Llorens, ‘La torre. Historias de una mente deformada’ de Juan Carlos Marí, ‘Història d’Este’ de Pascual Pérez Porcar, ‘El invernadero’ de Ramón Alós, ‘Desanimado’ d’Emilio Martí, ‘Onemoretime’ de Vualà de animación.

No pot faltar una sessió que pose el focus en la dona ‘Accent on women’: ‘La flor carnívora’ de María Lorenzo, ‘The Day I Killed my Best Friend’ de Bust Algar, ‘Libidinis’ de Rosa i Mercedes Peris, ‘Patchwork’ de Maria Manero, i el recent ‘¿Dónde estabas tú?’ de María Trénor.

El programa titulat ‘Quimeres’: ‘Micosis’ de Juan Luis Brea, ‘La nit de l’oceà’ de María Lorenzo, ‘The Right Way’ d’Emilio Yebra, ‘La llave’ de Maxi Valero, ‘Rutina: la prohibición’ de Sam i ‘The Stunt Manual’ de Benjamín Fernández.

Finalment, la sessió sobre ‘Absències i pèrdues’: Una gallina’ d’Alejandra Arboleda, ‘Echoes’ de Diana Alcién, ‘El ladrón de caras’ de Jaime Maestro, ‘Makun (no llores)’ d’Emilio Martí, i ‘Bottle Battle’ de María Pulido.

Prime the Animation! se celebra del 19 al 25 d’octubre en la plataforma Festhome: ‘http://primetheanimation.upv.es/’.–