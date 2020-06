El fons solidari SOM ALZIRA donarà continuïtat a les beques de menjador de la Conselleria per a 600 alumnes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les aportacions a Som Alzira continuen en marxa amb beneficis fiscals

La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alzira ha anunciat hui que una de les primeres accions que es portaran a terme amb les aportacions del fons solidari Som Alzira serà el repartiment de targetes per a alimentació infantil.

En total s’atendrà 600 xiquets i xiquetes per a continuar amb la beca de menjador de la Conselleria que acaba este mes de juny. D’esta manera, els mesos de juliol i agost aquells menors que estaven rebent la beca menjador durant l’estat d’alarma, tindran ara una ajuda per a aliments i productes de primera necessitat. Es tracta de beneficiaris del 100% de la beca de Generalitat i d’aquells que la tenen complementada per l’Ajuntament.

Per a poder portar a terme este programa d’alimentació s’ha comptat també amb les aportacions de Serveis Socials a través de romanents i modificacions de diferents partides pressupostàries.

“Des de Serveis Socials hem estudiat les necessitats de la ciutadania i hem decidit donar continuïtat a esta beca de menjador per a poder estar al costat de les famílies. Es tracta d’un sistema transparent que dona seguretat i confiança”, assegura la regidora de Serveis Socials, Marina Mir.

Està prevista una inversió de 60.000 euros per tal de fer targetes mensuals de 50€ per a cada xiquet i xiqueta. Així, amb les aportacions al fons solidari Som Alzira s’està col·laborant en l’alimentació dels i les menors de la ciutat que podran adquirir productes bàsics en els supermercats de la Cooperativa Consum. El sistema és molt semblant al que es feia amb la Conselleria d’Educació els passats mesos. L’Ajuntament codifica els beneficiaris i passa una relació de codis a Consum. Amb este codi numèric la persona beneficiària arreplega la targeta al mateix supermercat i paga com qualsevol altra persona amb una targeta.

La participació en el programa està subjecta al compliment del compromís que les famílies hauran de signar amb Serveis Socials, que revisarà que la despesa es correspon amb els productes de primera necessitat i aptes per a menors.

Cal destacar també que el supermercat a més col·labora amb vals descompte de l’1,5% del valor de la compra per al beneficiari i un altre 1,5% per al mateix Ajuntament, quantitat que es destinarà a compra de productes de primera necessitat.

Som Alzira

És un fons solidari que ha comptat amb les aportacions de la ciutadania i que seguix en marxa per a seguir rebent donacions solidàries destinades a cobrir primeres necessitats dels alzirenys i alzirenyes.

De moment el fons ha recaptat vora 30.000 euros gràcies a les donacions.

Cal recordar que les aportacions suposen un benefici fiscal per a les persones que donen.

Els interessats poden fer la seua aportació al compte de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923.