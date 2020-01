El futur centre de dia per a majors es farà amb bioconstrucció pionera a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha presentat el projecte del futur centre de dia per a persones majors, amb una capacitat per a entre 60 i 100 pesones, que forma part del pla conjunt entre la Generalitat, la Diputació i els municipis per a la construcció d’infraestructures socials. El projecte ha sigut realitzat pels estudis d’arquitectura Virai i Estudi PSP, de Madrid i de Barcelona, respectivament.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “aquesta infraestructura era molt reclamada pel veïnat de Meliana i de la comarca, ja que hi ha un dèficit important a la zona de places públiques pel que fa a centres de dia, residències i altres equipaments socials. I ara ja estem fent-la possible gràcies al treball conjunt entre totes les administracions ”. Així, l’Ajuntament ha facilitat un solar de 4.000 m2 molt ben ubicat, envoltat de zones verdes, tocant a l’horta, pròxim també als nuclis de Foios i Albalat dels Sorells i ben comunicat, que ha sigut molt ben valorat per l’equip redactor del projecte. D’altra banda, la Diputació ha fet possible el finançament en dos anualitats, una per al projecte i la direcció de les obres, i l’altra per a la construcció de l’edifici, per un total de 3,7 milions d’euros. Finalment, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives garantirà la gestió posterior del servei.

En l’acte de presentació han participat representants de les diferents administracions implicades. Així, la diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, ha manifestat “la importància de dotar els municipis d’aquest tipus d’infraestructures que difícilment una única administració haguera pogut portar endavant. La col·laboració hi ha sigut fonamental”. Per la seua banda, el director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan, ha destacat: “des de la Conselleria estem treballant per a introduir en tots aquests serveis i recursos un nou model de prestació més amable, més inclusiu, pensant molt en les persones que l’han d’utilitzar, aspectes que ha reflectit molt bé l’equip redactor”. Així es pot destacar el fet d’estar plantejat amb itineraris interiors i exterios que conviden a passejar i transitar, molt oberts i amb molta llum natural; amb un jardí interior que funciona com a centralitat, amb molts racons per a passar estones agradables i amb molt de contacte visual amb les zones enjardinades i l’exterior, aspectes que conviden a entrar i a estar.

Finalment, Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’Àrea de Medi Ambient, ha resaltat l’aposta per la bioconstrucció: “si la funció social s’ha plasmat amb molt de gust i detall, cal valorar molt positivament l’aposta per un model constructiu respectuós amb el medi ambient, amb materials naturals i de proximitat com la fusta i la palla d’arròs que permeten més eficiència energètica de l’edifici però també reduir la petjada de carboni en la construcció mateix”. En aquest sentit, es traballarà amb una estructura i prefabricats de fusta amb aïllant de palla d’arròs i revestiments ceràmics. La singularitat del projecte i del model constructiu, que ja és molt habitual a França i al centre d’Europa, serà pionera a la Comunitat Valenciana i a l’estat espanyol i ha despertat ja l’interés d’altres administracions, com ara l’Ajuntament de València.

En l’acte també han estat presents els alcaldes de Foios i Albalat dels Sorells, Sergi Ruiz i Nicolau Claramunt; membres de la corporació municipal, dels departaments de Serveis Socials i d’Urbanmisme de l’Ajuntament de Meliana i representants de diferents entitats socials del poble. Al llarg de febrer s’iniciarà el procediment de licitació de les obres que, en estar adjudicades, tindran un temps d’execució d’un any. Amb això es calcula que el centre podria estar en funcionament d’ací a dos anys.