El Godejazz 2020 s’estrena amb el públic rendit a Antonio Lizana

Connect on Linked in

El Godejazz començà ahir en unes dates especials, diferents a les que són habituals cada any a causa de la Covid-19.

· Després del gran concert inaugural d’Antonio Lizana, esta nit, a les 22.30 hores, és el torn del godellenc Manolo Valls, que presenta el seu últim disc ‘El ball de les muses’.

· La Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Godella , Tatiana Prades, està “molt contenta” amb l’inici del Godejazz i impacient pel concert d’esta nit: “Hem de donar suport als artistes locals i hui tindrem el plaer d’escoltar l’últim treball de Manolo Valls que segur, serà magnífic”.



En la nit d’ahir dijous, 24 de setembre, es va celebrar el concert inaugural del festival de jazz de Godella, el Godejazz 2020. 60 persones privilegiades, debut a la reducció d’aforament, van poder gaudir d’un concert per al qual hi havia moltes ganes a la localitat de l’Horta Nord. Des del primer moment Lizana va connectar amb el Centre d’Art Vila Eugènia i el públic, que va respondre amb entusiasme a l’enorme recital oferit per un músic impressionant.

La regidora de Cultura, Tatiana Prades, s’ha mostrat molt contenta amb la resposta del públic amb l’edició d’enguany. “No podíem haver començat amb millors vibracions i millor ritme que amb Lizana. Feia anys que volíem portar-lo a Godella i per fi l’hem pogut gaudir en directe”.

Prades afegeix: “La resposta del públic està sent brutal. Les entrades per a alguns concerts estan esgotades des de fa setmanes. Solament ens queden per a l’activitat gratuïta que farem el diumenge de matí per a xiquets i xiquetes, i el concert del diumenge de vesprada de la Big Band del Casino Musical de Godella”.

Esta nit és el torn de Manolo Valls. Prades destaca que “hem de donar suport als nostres artistes i segur que hui vivim una altra gran nit assaborint el nou treball de Manolo Valls ‘El ball de les muses'”.

La nit de dissabte, AGR Nonet Grup, juntament amb Perico Sambeat i Ester Andujar presentaran el projecte ‘Obrigado II (Muito Obrigado)’.