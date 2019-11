El govern de Mislata aconsegueix el suport de C’s per a l’aprovació del pressupost municipal de 2020

Print This Post

Per quart any consecutiu, els comptes municipals del govern socialista comptaran amb el vot favorable del portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui

La portaveu del govern, Mª Luisa Martínez Mora, manté oberta la seua disposició a arribar a acords amb la resta de grups

Novament, el govern de Mislata ha aconseguit un acord amb el regidor portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui, qui donarà el seu suport al pressupost municipal que s’aprovarà en la sessió plenària de demà. El nou pressupost, que ascendeix a més de 30 milions d’euros, s’aprovarà, per primera vegada en la història, amb un superàvit de 639.000 €. A més, els nous comptes augmenten la despesa en partides socials i innovació, incrementen les inversions i congelen, per seté any, els impostos, taxes i preus públics. Al seu torn, el deute històric es continuarà reduint i caurà fins als 11,6 milions d’euros, lluny dels 39,5 milions d’euros en els quals se situava en 2011.

Per a la portaveu del govern socialista, Mª Luisa Martínez Mora, “el suport del grup Ciutadans avala la gestió que realitzem el govern en els últims anys i és un reconeixement al treball ben fet”.

El portaveu de Ciutadans, González Murgui, ha mantingut reunions amb l’equip de govern durant l’últim mes per a exposar les seues propostes i demandes al pressupost, i reconeix que el nou augment de la despesa en polítiques socials i la congelació de taxes i impostos han sigut clau per a recolzar els comptes, destacant sobretot l’increment destinat a comerç, infància i Biblioteca. A més, apunta que l’augment d’inversions “permetrà tirar avant també moltes de les mesures que proposem al llarg de l’any a través de les nostres mocions”.

El ple d’aquest pròxim dia 28 de novembre portarà a aprovació inicial el pressupost general de 2020, amb el que Mislata començarà l’any amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució.