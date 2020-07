Connect on Linked in

La Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha mantingut hui una reunió amb Ximo Puig i José Manuel Rodríguez Uribes.

En la reunió, Daniela González ha traslladat al Ministre la necessitat d’atendre econòmicament el col·lectiu mitjançant ajudes econòmiques i fiscals.

La Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, s’ha reunit hui José Manuel Rodríguez Uribes, Ministre de Cultura i amb Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana per a fer un repàs de la situació de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i traslladar les peticions de FSMCV.

En la reunió, el Ministre ha anunciat que el Govern d’Espanya declararà les bandes de música de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial a proposta de la Generalitat i del Ministeri de Cultura i Esport.

La presidenta de FSMCV ha valorat l’anunci realitzat pel Ministre com “un avanç importantíssim” en el reconeixement i la protecció patrimonial de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, que ja van ser declarades BIC en 2018 i que representen, amb més de 1.100 bandes de música, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis un movimoento artístic i social únic en el món”.

La iniciativa, presa conjuntament per totes dues administracions, té com a objectiu el reconeixement del conjunt de societats musicals i bandes que es vertebren i desenvolupen en tot l’àmbit de la Comunitat Valenciana. «Les bandes de música vertebren la Comunitat Valenciana i aquest reconeixement és una cosa molt positiva en el qual treballarem», ha subratllat el ministre.

Peticions de FSMCV al Ministre de Cultura

La crisi produïda per la pandèmia de la Covid-19 ha colpejat amb especial duresa a les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. El col·lectiu ha xifrat en cinc milions d’euros l’impacte econòmic patit durant els tres primers mesos del covid19 i pronostica que aquesta xifra puga arribar fins als 20 milions en el que queda d’any, convertint-ho en un dels col·lectius culturals més afectats. Per això, la Presidenta de la FSMCV ha demanat al Ministre una línia d’ajuda directa per part de l’estat destinada a les Societats Musicals. En paral·lel a això, la Federació també li ha traslladat a José Manuel Rodríguez Uribes la petició d’incrementar l’import dedicat a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per part de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques de la Música (INAEM).

Així mateix, en la reunió la Federació ha proposat canvis en la legislació fiscal de les Societats Musicals o Associacions sense ànim de lucre culturals. En concret, la Presidenta ha defensat la baixada de la tributació en l’impost de les Societats Musicals del 25% al 10%, a més d’una baixada de l’IVA dels instruments del 21% al 10%, i canvis en la Llei de l’IRPF/Voluntariat per a aconseguir que les compensacions rebudes per realitzar voluntariat queden exemptes d’incloure’s en l’impost de la renda de les persones físiques.

D’altra banda, la FSMCV ha presentat davant el Ministre de Cultura un nou projecte que persegueix la declaració de les Societats Musicals com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO després d’aconseguir en 2018 la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural.