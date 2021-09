El Gran Teatre d’Alzira torna a obrir les seues portes amb una programació que inclou primeres espases nacionals

Connect on Linked in

Música, teatre, circ, visites guiades: la nova programació del Gran Teatre d’Alzira per a celebrar el seu centenari

La cultura torna a un dels epicentres culturals i històrics més importants de la ciutat d’Alzira. I es que el Gran Teatre torna a obrir les seues portes.

Enguany, per celebrar el seu centenari, el Gran Teatre d’Alzira torna a acollir als més destacats artistes de tot el territori nacional, després de la profunda remodelació que des de el consistori alzireny s’ha dut a terme.

Unes obres que han inclós millores tècniques com l’electricitat, la seguretat per al personal, la fuesteria o la climatització, entre altres, així com la reforma dels camerins, serveis i elements estètics. Una inversió de més de més de 500.000 euros, en la que ha participat, a més de l’Ajuntament, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

Segons ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda, aquestes obres eren necessàries per a tornar a omplir de vida l’espai cultural i, sense dubtes, portaran al Gran Teatre a la modernitat i a un següent escaló.

Per la seua banda, el alcalde, Diego Gómez, ha explicat la importància de donar-li vida a aquest renovat auditori, que, al llarg d’aquest centenari, ha viscut multitut d’històries que, d’alguna manera, fan resum dels últims cent anys a la ciutat.

La nova programació, que es desenvoluparà als mesos d’octubre, novembre, decembre i gener, està plena de moments artístics d’exepció, amb alguns dels artistes i representacions més importants del panorama valencià i espanyol, com son els concerts de David Otero i Joan Amèric, els musicals de Mecano (Hoy no me puedo levantar) i We Love Queen o les funcions teatrals de Júlia o La Panadera del Centro Dramático Nacional.