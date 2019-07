El grup La Unión posa ritme a les festes d’Almussafes

Hui, divendres 19 de juliol a partir de les 00.00 hores, la popular banda ofereix un concert amb entrada lliure i gratuïta en la Pista Polivalent



El tribut ‘Queen Forever’ i un festival de DJ’s a càrrec de Dani Moreno ‘El Gallo’ completen el cartell de la nit



L’obertura de portes, que es realitzarà per l’accés que dóna a l’Avinguda de la Foia, es portarà a terme a les 23 hores



Aquesta nit la Pista Polivalent d’Almussafes acollirà el concert de festes, en el qual actuaran La Unión, una banda tribut a Queen i el dj Dani Moreno ‘El Gallo’. Les persones interessades a assistir a l’esdeveniment podran accedir al recinte de manera lliure i gratuïta fins a completar l’aforament de l’espai. La música començarà a sonar a partir de les 00.00 hores i s’allargarà fins a ben entrada la matinada.



La música protagonitza hui, divendres 19 de juliol, l’agenda festiva d’Almussafes. Èxits com a ‘Lobo hombre en París’, ‘Falso amor’, ‘Sildavia’ o ‘Vuelve el amor’ sonaran en l’escenari de la Pista Polivalent de la localitat durant el concert que el conegut grup espanyol La Unión oferirà a partir de les 00.00 hores per al públic almussafeny.



“Enguany hem triat per al concert de festes un grup que va marcar tota una època, que agrada a persones de diverses generacions i que es caracteritza per presentar cançons molt ballables amb les quals considerem que la ciutadania gaudirà molt”, ressalta la regidora de Festes, Mar Albuixech.



Des que es va iniciar en la música en 1984, el trio format actualment per Rafa Sánchez, Luis Bolín i Mario Martínez ha editat prop de vint discos i promocionat al voltant de 50 senzills. Durant la seua trajectòria han distribuït més de tres milions de discs, vendes per les quals van rebre en 2006 un doble disc de diamant. El seu èxit també es reflecteix en els múltiples discos multiplatí, platí i or que han recollit amb diversos àlbums.



El cartell de la vetlada inclou també l’espectacle ‘Queen Forever’, a càrrec d’una banda tribut a Fredy Mercury, Bryan May, Roger Taylor i John Deacon, i un festival de DJ’s en el qual Dani Moreno ‘El Gallo’, locutor dels 40 Principales, farà saltar als més festers amb una sessió de música que s’allargarà fins a les 6 hores. L’entrada al recinte, que obrirà les seues portes a les 23 hores, es realitzarà per la porta situada en l’avinguda de la Foia.



“Animem tant a la ciutadania almussafenya com de municipis de l’entorn a acostar-se al recital per a viure amb nosaltres una nit molt especial en la qual l’objectiu és gaudir, divertir-se i compartir moments d’alegria al costat de conveïns i amistats, afirma Albuixech en nom de la corporació local.