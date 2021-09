El I Pla Municipal de Joventut d’Almussafes, en procés d’elaboració

La redacció del document es troba ara en la fase de diagnòstic de la realitat d’aquest col·lectiu en la població



La tècnica de Joventut contractada gràcies a una subvenció de l’IVAJ s’encarrega de gestionar el procés, que es preveu que concloga a mitjan 2022

El pròxim any 2022 Almussafes comptarà amb el seu I Pla Municipal de Joventut, una eina que establirà el camí a seguir en les polítiques impulsades per part de l’Ajuntament en relació amb aquesta àrea. La professional experta en Joventut contractada a través d’una oposició, i el salari de la qual es finança gràcies a una subvenció concedida per l’IVAJ, s’encarrega del procés, que en aquests moments afronta la fase de diagnòstic. “La planificació és primordial per a anar avançant sobre segur, evitant la improvisació i centrant-se en destinar els recursos a aquelles qüestions que ens acosten realment als nostres objectius”, defensa Belén Godoy, regidora de Joventut. Pròximament, el Consistori celebrarà el seu I Fòrum Jove, trobada en la qual es presentarà el resultat de les entrevistes i enquestes realitzades per a conéixer la realitat actual del col·lectiu.



L’Ajuntament d’Almussafes treballa en la creació del I Pla Municipal de Joventut de la localitat, un document en el qual s’analitzarà la realitat d’aquest col·lectiu poblacional i es traçaran les línies estratègiques que se seguiran en aquest àmbit en un període d’entre 3 i 5 anys des de la seua aprovació. La seua elaboració s’emmarca en les actuacions previstes per al desenvolupament del Pla Concertat de Joventut 2019-2023 de la Generalitat Valenciana, mitjançant el qual s’han municipalitzat les polítiques integrals dirigides a aquest grup. D’aquesta manera, s’ha constituït la Xarxa Jove, el sistema públic valencià de serveis a la joventut, mecanisme en el qual està integrat Almussafes i amb el qual es pretén canalitzar prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar la qualitat de vida de la joventut.



En aquests moments, el projecte es troba en la fase de diagnòstic. En eixe sentit, s’han anat recollint dades de fonts secundàries per a obtindre informació estadística i recursos útils per a valorar la realitat juvenil en matèria de població, urbanisme, mobilitat, economia, ocupació, educació i formació, salut, tasques domèstiques i alimentació, habitatge i emancipació, oci, problemàtiques socials, interessos i recursos per a la realització de polítiques de joventut als ajuntaments. En aquesta etapa, també s’han realitzat entrevistes a personal tècnic municipal que treballa directament o indirectament amb joves i la perspectiva dels quals també es considera important per al disseny de les diferents estratègiques, com la regidora de Joventut i l’animador d’aquest departament.



Així mateix, s’ha distribuït una enquesta entre la gent jove per a conéixer els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes i necessitats. “De res serveix traçar una estratègia detallada del que volem fer sense comptar amb les persones destinatàries, que són per a les quals estem treballant. La seua col·laboració és imprescindible”, explica l’edil.



En les pròximes setmanes està prevista la celebració del I Fòrum Jove del municipi, on es presentarà un resum del que s’ha recollit en aquesta primera fase i es debatrà sobre els temes més freqüents en les entrevistes i enquestes. A partir d’ací es dissenyarà el pla, que establirà objectius, línies d’actuació i eixos d’intervenció, amb la intenció que es pose en marxa a mitjan 2022.



Personal contractat

Tot aquest treball l’està desenvolupant Alba Lloret, la tècnica en Joventut seleccionada mitjançant el sistema d’oposició per a l’execució d’aquest programa, que es va iniciar l’1 de novembre de 2020 i conclourà a la fi de 2023. Entre les seues funcions, a més de la coordinació del citat pla, també es troben la gestió d’iniciatives relacionades amb la Xarxa Jove i tasques com el foment de la participació i l’educació en valors, la difusió sobre activitats i temes d’interés o el Consell de la Joventut. El seu salari està finançat íntegrament gràcies a una subvenció de l’IVAJ que ascendeix a 33.000 euros anuals, aproximadament.