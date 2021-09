El IVASS forma al personal d’atenció directa en eines de suport a les persones amb diversitat funcional en procés d’envelliment

Connect on Linked in

La formació és a través de la Plataforma Digital Interactiva de Formació Triade 2.0_MNAM i un manual específic per a professionals

S’emmarca en el projecte Triade 2.0, que ha comptat amb un pressupost de 250.000 euros finançats per la Comissió Europea

L’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS), adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Incluivas, ha realitzat accions formatives dirigides al personal d’atenció directa dels centres i serveis per a la prestació de nous suports en l’atenció a persones amb diversitat funcional en l’etapa de l’envelliment.

Aquestes iniciatives s’han dut a terme en el projecte europeu Training for Inclusion of Ageing People with Disabilities Trough Exchange (Triade 2.0), desenvolupat entre 2018 i 2021, i en el qual el IVASS ha participat com a entitat coordinadora al costat d’altres organismes de l’àmbit sociosanitari i Universitats de diferents països de la Unió Europea.

La directora general del IVASS, Noelia Martí, ha ressaltat que “des de l’entitat i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’està impulsant un nou model d’atenció que responga a les necessitats reals de les persones amb diversitat funcional oferint-los els suports que precisen d’acord amb les seues característiques en les diferents etapes vitals”.

Noelia Martí ha explicat que “el creixent envelliment de les persones usuàries dels nostres centres i serveis ens exigeix la implantació de nous i millors mecanismes de suport a aquesta realitat, que garantisquen l’atenció personalitzada i de qualitat”, i ha incidit en la importància que ha suposat aquest projecte europeu per a aquest objectiu.

El projecte Triade 2.0 Erasmus+ ha comptat amb un pressupost d’al voltant de 250.000 euros, finançats per la Comissió europea, per a l’estudi i la consecució de noves fórmules d’atenció que garantisquen el benestar de les persones amb diversitat funcional en procés d’envelliment.

Entre les actuacions escomeses destaquen la creació d’un manual formatiu per a professionals o la Plataforma Digital Interactiva de Formació Triade 2.0_MNAM (consultar ací).

També s’ha impartit el curs ‘Envelliment i Discapacitat intel·lectual: Guia de pràctiques inclusives per a la millora de la qualitat de vida’, i un ‘training toolkit’ sobre diversitat funcional i envelliment.