El jardí entre els carrers de Xiva i Tres Forques de València passarà a nomenar-se de Pontons en memòria de l’alqueria i l’hort que hi havia al segle XVIII

Connect on Linked in

Campillo: “La recuperació de la memòria de l’hort de Pontons és una reivindicació llargament demanada per generacions i ratificada per una petició formal actual de l’associació de veïns de Patraix”

El jardí situat entre els carrers de Xiva i de Tres Forques, a Patraix, passarà a nomenar-se Jardí de Pontons en memòria de l’alqueria i l’hort que allí hi havia a finals del segle XVIII i que es coneixia pel nom del seu propietari, el canonge de la catedral de València Antonio Pontons. El servici municipal de Jardineria Sostenible ha proposat a la Comissió municipal de Cultura el canvi de denominació, tal com havia demanat l’entitat veïnal del barri. “La recuperació de la memòria de l’hort de Pontons és una reivindicació llargament demanada per generacions i ratificada per una petició formal actual de l’associació de veïns de Patraix”, ha manifestat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha recordat que, també a petició veïnal, en 2018 es van ubicar en este espai rèpliques de quatre escultures de l’artista italià Giacomo Antonio Ponzanelli que decoraven l’antiga casa solariega.

“Segons els experts, en la zona on es troba este jardí s’ubicava l’antiga alqueria de Pontons, amb el seu hort. De fet, el carrer d’Albal, retolat per acord municipal de data 24 d’abril de 1959, i que estava sobre la planta actual del jardí, amb anterioritat a l’esmentada data era identificat com a carrer de Segona Vila Pontons”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. “La recuperació de la memòria de l’hort de Pontons, vinculada a la història del barri de Patraix, és una reivindicació llargament demanada per generacions i ratificada per una petició formal actual de l’associació de veïns de Patraix”, ha remarcat el regidor, qui ha recordat que en octubre de 2018 es van ubicar en este espai còpies de les escultures “Apol·lo”, “Venus”, “Diana” i “Plutó” de l’artista tardobarroc Ponzanelli, que adornaven l’alqueria.

Les obres originals de Ponzanelli es poden visitar en el Museu de la Ciutat. Les peces van passar a ser propietat municipal quan es va cremar la casa solariega de l’eclesiàstic Antonio Pontons, es van instal·lar en la Glorieta en 1818 i posteriorment es van col·locar damunt d’uns pedestals als Jardins del Real. En l’any 2014, després de patir actes vandàlics —“Venus”, “Plutó” i “Apol·lo” estaven decapitats i a “Diana” li faltava el braç dret—, les figures es van traslladar als magatzems municipals per reparar-les i, una volta restaurades, van passar al recinte expositiu de la plaça de l’Arquebisbe. “Per estos motius, des del servici de Jardineria Sostenible s’ha promogut davant la Comissió Municipal de Cultura l’aprovació del nomenament com a Jardí de Pontons del l’actual jardí en la confluència dels carrers de Xiva i de Tres Forques”, ha remarcat el vicealcalde, Sergi Campillo.