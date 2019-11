El jove suecà Simeón Llicer Ferri rep el premi nacional de les Arts que concedeix el Ministeri d’Educació italià

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca vol reconéixer de nou els mèrits acadèmics i artístics d’un altre jove suecà, Simeón Llicer Ferri, qui ha rebut, de part del Ministeri dell’Instruzione, dell’Università e della Riceerca (Educació, Universitats i Recerca) d’Itàlia, el prestigiós premi Nacional de les Arts, en la secció d’Arts Gràfiques, pel seu treball titulat ‘Candenza d’inganno’.



Amb una formació de caràcter públic, des del C.E.I.P. Carrasquer passant per l’IES Joan Fuster i per la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València, Llicer va arribar al Biennio d’Arti Grafiche, en l’Acadèmia de Belles Arts de Carrara, en la seua cerca artística de la qual est premi és testimoni.



El passat 15 d’octubre, a la ciutat de Torí, i més concretament en l’emblemàtic Teatre Carignano, va tindre lloc la cerimònia de lliurament del Premi Nacional de les Arts. Els guanyadors van ser seleccionats per un jurat representat per altes personalitats del món de les arts. Llicer va acudir acompanyat per familiars, el personal docent i companys de l’Acadèmia de Belles Arts de Carrara, els quals van disfrutar de l’acte.



En estos moments, l’obra premiada del jove suecà roman exposada en l’Acadèmia Albertina. En paraules de l’autor “‘Cadenza d’inganno’ és un poema visual compost per tres estampes, 64 gotes de marbre i 96 peces de fusta. Materials i tècniques que dialoguen entre ells per a crear una partitura; una melodia que quan l’espectador veu evoca paisatges i sons efervescents que tenen com a finalitat crear ritmes, silencis, consciència. ‘Cadenza d’inganno’ investiga en el context del llenguatge per a descobrir que, paradoxalment, cap concepte es descriu a si mateix, que tot requereix d’un context, d’un espai per a poder ser. Este treball té la intenció de despertar relacions entre l’obra i l’espectador”.