El magatzem municipal del nucli urbà d’Almussafes, sotmés a reforma

En la intervenció se substituirà la coberta, s’obriran una porta i una finestra i es construirà un bany accessible



L’Ajuntament inverteix 36.100 euros del romanent de 2020 en les obres, que estaran concloses en dos mesos

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Almussafes va començar la setmana passada les obres per a adequar el magatzem municipal del carrer la Foia. Gràcies a aquesta actuació, que compta amb un pressupost de 36.100 euros, es resoldran els problemes de goteres i humitats, se substituirà la coberta de fibrociment, s’obriran una porta i una finestra i es millorarà l’accessibilitat del bany. Tal com explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, “les infraestructures públiques han d’estar en contínua posada a punt perquè si no deixen de ser útils per a la ciutadania, que és per a la qual es treballa en elles”

La setmana passada van començar les obres de reforma del magatzem municipal situat al carrer la Foia número 38 d’Almussafes. El mal estat de la coberta, que ha provocat l’aparició de goteres i la formació d’humitats, i la necessitat de millorar l’accessibilitat del recinte han portat a la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de la localitat a plantejar un projecte mitjançant el qual s’estan adequant les instal·lacions per a garantir que continua en òptimes condicions per a seguir prestant servei a la brigada de manteniment de l’administració local.



Les obres, adjudicades a l’empresa Juan Martí Oliver, S. L. per 36.100,74 euros (IVA inclòs) i sufragades íntegrament pel consistori municipal amb càrrec al romanent de 2020, consisteixen en la substitució de la coberta de fibrociment per una de panell de sandvitx amb acabat d’imitació a teula, l’obertura d’una porta i una finestra en la paret que dóna al carrer Tossal, l’execució d’un bany accessible i la reforma dels acabats interiors. La intervenció, que va començar el passat dijous 29 de juliol amb la retirada del citat fibrociment a càrrec d’una empresa especialitzada per la perillositat del material, estaran concloses en el termini màxim de dos mesos.



“Les infraestructures públiques han d’estar en contínua posada a punt perquè si no deixen de ser útils per a la ciutadania, que és per a la qual es treballa en elles. La seguretat de les persones que les utilitzen és fonamental i el pas del temps i algunes fortes tempestes dels últims mesos havien afeblit considerablement aquest magatzem. Per aquest motiu hem impulsat aquesta intervenció, en la qual hem aprofitat per millorar l’accessibilitat amb l’habilitació d’un bany que compleix amb els requisits establits per les lleis que regulen aquest tipus de qüestions”, assegura la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, sobre aquesta obra el projecte de la qual ha sigut realitzat per l’arquitecte Félix Chaqués Alepuz.



L’edil sosté que aquestes actuacions cal afrontar-les periòdicament i abans que requerisquen inversions molt altes. “En el consistori tenim una llista en la qual es van prioritzant les diferents actuacions i a poc a poc anem abordant-les segons el pressupost disponible”, comenta.