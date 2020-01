El Mareny de Barraquetes pateix amb Gloria

Print This Post

Gloria deixa al Mareny de Barraquetes sense llum ni aigua



Les conseqüències del temporal Gloria que a hores d’ara continua damunt de territori valencià són cada hora que passa més evidents



Les poblacions més afectades són les més properes al mar, com ara Sueca, Cullera, el Perelló i Mareny de Barraquetes en aquestes últimes inclòs ahir de vesprada les forces de seguretat demanaven als ciutadans abandonar les cases més properes al passeig del mar per que la pujada de l’aigua i l’altura de les ones



Les previsions anuncien que encara demà dimarts, continuara la inestabilitat de pluja però sobretot de vent