El medi ambient, la música i la història, temes de les XXI Jornades Culturals del CMFPA d’Almussafes

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) d’Almussafes ha aprofitat la setmana prèvia a la festa de Nadal per a celebrar les seues XXI Jornades Culturals i d’Esplai, una iniciativa en la qual el claustre de professores d’aquest servei educatiu públic de l’Ajuntament de la localitat organitza diferents activitats per a l’alumnat.



“Aquestes activitats complementàries a les classes ens permeten plantejar qüestions que ens fan pensar sobre temes importants i també desconnectar amb propostes d’oci però amb una destacada carrega cultural”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.



El dimarts 17 de desembre, a les 16 hores, es va oferir una xarrada titulada ‘La importància del reciclatge’ en la qual la directora del centre, Yolanda Corella, va reflexionar sobre la necessitat de conscienciar a la societat sobre la preservació del medi ambient, la correcta gestió dels residus i, en definitiva, sobre la cura del planeta.



Aqueixa mateixa vesprada, a les 18 hores, el músic almussafeny Pepe Alepuz va impartir un taller de batukada en el qual les persones interessades per aquest ritme brasiler amb influències africanes van aprendre algunes de les principals nocions per a poder participar en agrupacions dedicades a interpretar aquest tipus de sons.



El dimecres 18, la comunitat educativa de l’Escola d’Adults es va traslladar fins al Museu de Prehistòria de València per a conéixer de prop part del passat de la nostra regió. Impulsat per la Diputació de València i emplaçat a la Casa de la Beneficència de la capital, es dedica a conservar, investigar i difondre el ric patrimoni arqueològic valencià. El consistori va subvencionar l’autobús utilitzat per al trasllat fins a la ciutat en una activitat que era gratuïta per a l’estudiantat del centre.



El tercer i últim dia de la vint-i-unena edició d’aquestes jornades es va reservar per a la celebració de dues xarrades i per al sopar de Nadal. En la línia de la conferència del dilluns, la responsable del CMFPA va aprofundir ahir, dijous 19, en un dels aspectes sobre els quals pot actuar la societat per a frenar el canvi climàtic. Sota el títol ‘Com reduir els residus a casa’, es van desgranar alguns consells per a aconseguir un consum més responsable i respectuós amb l’entorn.



A continuació, a les 18 hores, es va posar el focus en una de les principals les amenaces per a la salut pública en la xarrada titulada ‘Problemes associats al consum de drogues’. Per a concloure la commemoració, a les 21.30 hores es va celebrar el tradicional sopar de nadal com a comiat a aquest primer trimestre del curs.