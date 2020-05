El Mercat Ambulant torna a Alboraia amb mesures especials de seguretat

Print This Post

Reparto de mascarillas, vigilancia policial, sentido único de recorrido y una desinfección previa de la vía pública son algunas de las prevenciones tomadas

Repartiment de màscares, vigilància policial, sentit únic de recorregut i una desinfecció prèvia de la via pública són algunes de les prevencions tomades

El Mercat Ambulant ha tornat a obrir als carrers d’Alboraia en el seu tradicional dia dels dijous, tal com permet la fase 1 establida en la desescalada. Ho fa, això sí, entre estrictes mesures de seguretat i protecció per al personal professional i la clientela amb la finalitat de mantenir a ratlla la pandèmia COVID-19 i evitar una possible propagació.

L’Ajuntament d’Alboraia, a través de les brigades i Protecció Civil, ha fet tasques de desinfecció i neteja als carrers que ocupa el mercat des de primera hora del matí, previ al seu muntatge. Les parades han ocupat la via pública assignada respectant una prudent distància de seguretat entre elles, determinada per la Policia Local d’Alboraia, amb la qual es pretén també evitar l’aglomeració dels usuaris i usuàries que es passegen per aquests comerços.

Una altra de les mesures tomades ha controlat el flux de gent, ja que s’ha establit un itinerari de sentit únic amb entrades i eixides senyalitzades, un recorregut que ha comptat amb la vigilància de la Policia Local per a garantir el correcte funcionament del mateix i evitar qualsevol incident. A més, els agents de seguretat i Protecció Civil han estat repartint màscares i recordant la normativa que ha entrat en vigor sobre l’ús obligatori d’aquest material en la via pública, especialment en aquelles zones on és difícil mantenir la distància.