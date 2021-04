El Mercat Central de València fa un balanç molt positiu de la primera setmana d’obres

Connect on Linked in

Els clients poden accedir amb total normalitat als aparcaments públics i a través de qualsevol mitjà de transport per a realitzar les seues compres

Els venedors realitzen la càrrega i descàrrega en el soterrani accedint directament des de l’aparcament

L’Associació de Venedors del Mercat Central ha fet un balanç molt positiu de la primera setmana de les necessàries obres de reurbanització de l’entorn. En aquest sentit, ha ressaltat la bona coordinació tant amb les diferents regidories que intervenen en aquestes actuacions –Urbanisme, Comerç, Mobilitat i Policia Local-, a través dels tècnics responsables, com amb *Pavasal, l’empresa encarregada de la seua execució.

Els clients han tingut garantida l’accessibilitat des del primer dia, podent accedir amb plena normalitat mitjançant els diferents mitjans de transport i entrant per qualsevol de les portes del Mercat, que romandran obertes durant el període en què es desenvolupen les obres.

L’entrada als aparcaments de l’Avinguda de l’Oest està garantida, ja que el tall de trànsit es limita a la Plaça Ciutat de Bruges i es pot circular sense problemes per l’Avinguda de l’Oest i per l’accés a l’aparcament del *Mercat Central, pel Carrer Guillem *Sorolla.

La parada de taxis d’aquesta plaça s’ha traslladat uns metres per a situar-se temporalment a l’altura de l’Avinguda de l’Oest número 17, a molt pocs metres de l’entrada al Mercat Central per l’Avinguda de l’Oest en l’encreuament amb el Carrer Carabasses, just a l’eixida de l’aparcament. Per a això, s’han eliminat les places de moto i la zona de càrrega i descàrrega en aquesta zona.

Les línies de l’EMT que han hagut de modificar part del seu recorregut són la 7, la 27 i la 73 amb desviaments i parades alternatives, que es poden consultar a través de l’enllaç http://bit.ly/emt_plaçabruges. Informadors de l’EMT resoldran els dubtes dels ciutadans sobre aquest tema, durant els primers dies, en les parades suprimides.

Així mateix, els clients podran continuar accedint amb bicicleta, si ho desitgen, podent-la aparcar en la planta -1 de l’aparcament de Centre Històric- Mercat Central, ja que s’han eliminat els enganxaments de bicicletes en la Plaça Ciutat de Bruges.

Gràcies a la fluïdesa de les relacions està sent possible, a més, compatibilitzar l’avanç de les actuacions amb l’activitat habitual de venda d’aquest recinte, garantint el seu desenvolupament amb normalitat. En aquest sentit, l’Associació de Venedors ha destacat que, a conseqüència de la impossibilitat de fer les tasques de càrrega i descàrrega en la Plaça de Ciutat de Bruges, l’Ajuntament, des d’inici de les obres, ha facilitat que aquestes es realitzen en el soterrani del propi Mercat, al qual es pot accedir directament des de l’aparcament de Centre Històric- Mercat Central i d’una manera gratuïta, mitjançant identificació de la matrícula dels venedors.