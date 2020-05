El Mercat Central dóna la benvinguda a tots els seus clients amb l’inici de la Fase 1

Connect on Linked in

La nova fase de la desescalada permet obrir amb normalitat a tots les parades de comerç al detall, inclosos els que no són d’alimentació

El Mercat informa sobre els nous accessos i canvis de direcció després de la conversió en zona de vianants de la Plaça de l’Ajuntament per als qui acudisquen amb autobús o vehicle

El Mercat Central dóna de nou la benvinguda a tots els seus clients, amb l’inici de la Fase 1, en la qual es permeten ja els desplaçaments dins de la província. Al llarg del matí, l’activitat s’ha anat incrementant, tant a l’interior com en l’exterior del recinte, amb la reobertura dels llocs de comerç al detall no dedicats a l’alimentació, que des de l’inici de l’estat d’alarma havien hagut d’estar tancats.



La nova situació permet, després dels dos mesos transcorreguts des de l’inici de l’estat d’alerta, que els clients habituals que viuen allunyats de l’entorn, en diferents punts de la ciutat, puguen tornar a realitzar les seues compres en el Mercat Central.



Per a facilitar-los l’accés, el Mercat els informa sobre els canvis de direcció i la manera d’arribar tant en vehicle privat com amb autobús. En aquest sentit, recorda que les parades més pròximes es troben en la Plaça Ciutat de Bruixes, Plaza de l’Ajuntament-María Cristina i Guillem Sorolla.



El Mercat continuarà garantint les mesures de seguretat durant el període d’alarma sanitària: mitjançant el control de l’aforament, el manteniment de la distància de seguretat, recordant la recomanació d’ús de guants i màscares i sol·licitant als clients la seua col·laboració venint exclusivament a comprar. La necessitat de respectar esta distància es recorda mitjançant adhesius col·locats sobre el paviment i a través de missatges de megafonia.



Servei a Domicili i Consigna Frigorífica



El Mercat Central de València continuarà facilitant les seues compres també a través del Servei a Domicili, que va restablir el seu funcionament en tota la província de València i la resta d’Espanya dilluns passat, 11 de maig, davant la volta a la normalitat en el servei logístic.



Els venedors del Mercat Central han estat realitzant, al llarg de les últimes setmanes, un gran esforç per a facilitar les compres als seus clients fins i tot en circumstàncies excepcionals com l’actual, oferint-los modalitats adaptades a les restriccions que s’havien imposat als desplaçaments dels ciutadans.



Durant el període d’alerta sanitària molts clients han descobert el Servei a Domicili del Mercat Central, que ja porta funcionant 30 anys, com una excel·lent alternativa a la compra presencial que els permet continuar adquirint l’àmplia gamma de productes que es poden trobar en els seus quasi 300 llocs.



Qui desitge utilitzar aquest servei pot optar per fer la compra personalment en el Mercat, per telèfon, per correu electrònic o a través de la web, que, després de la seua renovació fa una mica més d’un any, ha suposat un pas avant més per a facilitar que tant els qui ja són clients habituals del Mercat com els qui viuen fora de la ciutat realitzen les seues comandes.



A través d’aquesta pàgina -que disposa d’un pla interactiu, que canvia conforme canvien les dades en temps real, i de fitxes de totes les parades- resulta molt fàcil i atractiu realitzar la compra, amb la possibilitat d’adquirir prop de 20.000 productes com a fruita, verdura, pollastre, carn, peix, menjar per a portar, vins, productes gurmet, fruita seca, congelats, saladures… i qualsevol recipient per a cuinar-los a casa. I també rebre’ls on es desitge, en poques hores o pocs dies, en funció de si la destinació es troba a València o en altres llocs d’Espanya.



L’Associació de Venedors del Mercat Central recorda que el servei gratuït de Consigna Frigorífica continua funcionant amb normalitat. Aquest servei, que s’ofereix durant tot l’any, permet realitzar la compra –bé presencialment, per telèfon en línia- i deixar-la depositada en un magatzem refrigerat situat en els soterranis del mercat, per a recollir-la més tard, a peu o amb cotxe, fins a les 21:00 hores.