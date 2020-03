El Mercat Central garanteix el proveïment i la compra en condicions sanitàries òptimes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

València, 17 de març de 2020. El Mercat Central està funcionant amb normalitat, garantint als seus clients el proveïment a través de la compra presencial en els seus llocs en condicions sanitàries òptimes.

Davant l’estat d’alerta decretat en tot el país, l’Associació de Venedors del Mercat Central llança un missatge de calma i tranquil·litat en els hàbits de compra, recordant que els seus llocs estan oberts, com sempre, cada matí, de dilluns a dissabte, per a atendre de la millor manera als seus clients i oferir-los uns productes de la màxima qualitat.

L’Associació de Venedors del Mercat Central recorda que este és un recinte que, per les seues característiques arquitectòniques, té un circuit de ventilació i renovació de l’aire permanent i que habitualment –i no sols per la situació generada arran del coronavirus- es realitza diàriament una escrupolosa labor de neteja, mitjançant l’ús de desinfectant en les zones comunes (sòl, baranes, passamans i banys) i que els venedors netegen amb la mateixa cura els seus llocs cada dia.

El Mercat Central, ara més que mai, està al costat dels ciutadans per a facilitar-los les seues compres en les seues diferents modalitats: presencials, per als qui volen emportar-se els seus productes personalment; o a distància, mitjançant comanda telefònica, a través de correu electrònic o la web del Mercat, que permet bé la recollida de la compra en la Consigna Frigorífica fins a les 21:00 h o també el lliurament a casa, utilitzant el Servei a Domicili

(https://www.mercadocentralvalencia.es/mercado/servicios).

El Mercat Central demana disculpes per la seua decisió de suspendre de manera temporal les comandes nacionals i internacionals fins a nova data, al no poder respondre adequadament els operadors logístics.

Durant aquests dies, en els quals la situació sanitària excepcional està generant nerviosisme en alguns sectors de la població, els treballadors del Mercat estan realitzant un gran esforç per a continuar oferint el millor servei als clients que acudeixen a aquest recinte i assegurar que les comandes a domicili arriben a la seua destinació en el mateix dia a València i en els dies previstos en l’àrea metropolitana (https://www.mercadocentralvalencia.es/comprar/serviciodomicilio).

Al llarg de l’última setmana, els qui han acudit al Mercat a realitzar les seues compres han pogut fer-lo amb normalitat i han accedit sense problemes utilitzant, en gran manera, el pàrquing. A més, el Servei a domicili, triat per molts valencians davant les recomanacions d’evitar desplaçaments, ha registrat importants increments respecte a una setmana habitual. Així, el nombre de clients que han utilitzat el Servei a domicili ha augmentat en un 45% (incloent els qui fan la compra en el Mercat i demanen que se l’emporten a casa; compra telefònica i en línia). La compra on line ha crescut en un 50%, gràcies a la renovada pàgina web del Mercat, que permet donar resposta a les persones que volen adquirir els seus productes sense desplaçar-se.