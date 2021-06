El Mercat Central mostra el seu suport a la rehabilitació dels edificis abandonats del carrer Eixarchs

Connect on Linked in

L’Associació de Venedors considera necessària aquesta intervenció, que beneficia a tots els ciutadans i als comerços, activitats econòmiques, educatives i institucionals

L’Associació de Venedors del Mercat Central de València mostra el seu suport a la rehabilitació dels edificis abandonats al carrer Eixarchs, en un espai actualment degradat, ja que suposarà un benefici no sols per als residents sinó per a tots els ciutadans, per al Mercat Central, els comerços de Ciutat Vella i, en general, per a les activitats econòmiques, educatives i institucionals de l’entorn i per a tota la ciutat.

L’Associació de Venedors considera necessària la intervenció urbanística i la recuperació d’aquests edificis, de gran valor patrimonial, en un moment en què s’està escometent la urbanització de la zona, amb la finalitat de contribuir a traure a la llum l’atractiu del conjunt, afavorint la convivència ciutadana i l’activitat comercial.

Així mateix, segons l’Associació, l’actuació permetrà resoldre la transició entre l’avinguda de l’Oest i el carrer Boatella, que és la transició entre la ciutat moderna i la porta de la ciutat històrica, en ple cor de la ciutat, en el triangle màgic que formen el Mercat Central, La Llotja i l’església dels Sants Joans.

Durant desenes d’anys, l’accés al Mercat Central tant en vehicle privat com en transport públic s’ha realitzat des de l’Avinguda María Cristina, per Sant Vicent, tant des de la Plaça de la Reina com des de Sant Agustí, un accés emblemàtic a un lloc emblemàtic.

Des de finals de 2015, amb la nova estratègia de mobilitat, aquest accés al centre de la ciutat s’ha vist limitat, en tancar-se el carrer Sant Vicent, des de plaça de la Reina, i en convertir-se en per als vianants la Plaça del Mercat, sent l’entrada des de l’Avinguda de l’Oest o Guillem Sorolla l’únic accés, tant en vehicle privat com en transport públic.

Amb aquesta nova entrada, els clients i visitants, si no s’escomet la rehabilitació dels citats edificis del carrer Eixarchs, tindran com a primera visió, al final de l’Avinguda de l’Oest, aquest conjunt arquitectònic abandonat i degradat, una espècie de taca negra enmig d’un entorn recentment reurbanitzat.