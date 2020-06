El Mercat Central de València rep el certificat Km 0, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient

Print This Post

L’àmplia oferta de productes frescos de proximitat reflecteix l’aposta per l’economia local i la sostenibilitat

El Mercat Central de València acaba de rebre el Certificat Km 0, que fa públic coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra demà, 5 de juny.



L’etiqueta Km 0 és sinònim de proximitat, traçabilitat i seguretat alimentària. El certificat, que concedeix l’Institut de Certificació Certex, suposa un reconeixement a l’aposta del Mercat Central pels productes de proximitat, que, a més, de suposar la màxima garantia de frescor de cara al consumidor i afavorir l’economia local, constitueixen l’opció més sostenible per causar el mínim impacte en el medi ambient, en reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport i l’ús d’envasos i elements d’embalatge.



El projecte Km 0 es basa en iniciatives similars que s’estan desenvolupant en altres països de l’entorn, com Regne Unit, França, Alemanya, Països Baixos i Itàlia i té com a objectius impulsar el consum responsable dels productes de proximitat, per la seua contribució a frenar el canvi climàtic; el suport a la producció local; i una oferta que s’ajuste als gustos dels ciutadans, que, cada vegada més, demanden productes frescos i de qualitat, que mantinguen intactes els seus valors nutricionals.



Els prop de 300 llocs del Mercat Central representen plenament els valors del Km 0, amb una extensíssima oferta, de més de 20.000 productes frescos d’alimentació, que inclouen una gran varietat de fruites, fruits secs, verdures, pollastre, carn, peixos i mariscos, pernils, embotits, formatges, pans i dolços, saladures, adobats, a més de cerveses, vins i licors de diferents regions del país.