El Mercat Central se suma a la campanya ‘Més fresc, més cool’, amb la seua àmplia oferta de peix de llotja

Les parades de pescateria del Mercat ofereixen als seus clients el peix i marisc capturat en alta mar poques hores abans

El Mercat Central de València se suma a la campanya ‘Més fresc, més cool’, amb l’àmplia oferta de peix de llotja en els seus llocs de pescateria.

La campanya, impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i les federacions provincials de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu traslladar als consumidors les propietats nutricionals del peix de llotja i els seus beneficis per a la salut, serà present en el Mercat Central de València aquest dissabte, 19 de juny, des de les 10 h fins a les 14 h.

Els clients que adquirisquen peix de llotja demà en qualsevol de les 33 parades de pescateria del Mercat Central aconseguiran un regal directe, per a gaudir de les seues vacances estiuenques, entregant el tiquet de compra en l’estand oficial de Peix de Llotja, situat sota la gran cúpula, per imports mínims de 15 euros (funda mòbil water proof ) i 25 euros (joc de pales de platja).

Peix de llotja, peix fresc

Parlar de peix de llotja –el que els propis pescadors venen en la llotja quan tornen en les seues barques res més pescar-ho- és parlar de peix fresc. Cada dia, els venedors de mercats adquireixen en les llotges, a peu de moll, el peix i el marisc que poques hores després oferiran als seus clients en els seus llocs.

El peix de llotja que es pot trobar en aquestes dates en els llocs del Mercat Central inclou una àmplia varietat de productes de la mar, com a orades, llobarros, llucets, molls de roca, sardines, corbines, llenguats, raps d’Olaya, sépies de platja, escamarlans, gambes blanques, llagostins i llagostes.