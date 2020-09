El Mercat Central se suma a la conscienciació contra el desaprofitament d’aliments

Connect on Linked in

Els venedors faciliten l’aprofitament dels seus productes, al final de la jornada, distribuint-los a través d’organitzacions benèfiques i plataformes digitals

Cada segon es tiren 50 tones de menjar en el món; 1.600 milions de tones a l’any

El Mercat Central de València, a la seua aposta per la sostenibilitat, se suma a la lluita contra el desaprofitament d’aliments, amb accions que permeten l’aprofitament dels seus productes, com la distribució setmanal que fan els seus venedors gratuïtament a través organitzacions benèfiques, per a les persones que més el necessiten, o la venda, a un preu inferior, al final de la jornada, a clients mitjançant plataformes digitals com l’app Too Good To Go.

Hui, 29 de setembre, se celebra, per primera vegada, el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d’Aliments, que té com a fi alertar sobre la gran quantitat de menjar que acaba en el fem i sensibilitzar a la societat per a complir amb la meta de reduir a la meitat el desaprofitament alimentari global per a 2030 establida en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.



Cada segon es malgasten més de 50 tones de menjar en el món, fins a arribar a les 1.600 milions de tones anuals. Només a Espanya es perden quasi 8 milions de tones, la qual cosa, a més de tindre un impacte social i econòmic enorme, suposa un greu problema per al medi ambient pel desaprofitament dels recursos naturals empleats per a la producció de menjar que després no es consumeix i perquè suposa entre el 8% i el 10% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.



Des de fa anys, el Mercat Central col·labora amb diverses organitzacions benèfiques que, setmanalment, recullen de manera gratuïta, en diferents parades, productes alimentosos per a les persones que més ho necessiten. En els últims mesos, a més, alguns dels seus venedors s’han adherit a diferents plataformes digitals que promouen l’aprofitament d’aliments, en oferir-los, al final de la jornada, als qui desitgen adquirir-los, a un preu inferior.



Too Good To Go



Diversos llocs del Mercat Central de València ja s’han sumat a l’app Too Good To Go (www.toogoodtogo.es), per a donar una segona oportunitat a productes que no han venut abans de l’hora de tancament en els seus llocs, que salven a través dels seus ‘packs sorpresa’. Es tracta de productes frescos, de qualitat, alguns dels quals s’acosten a la seua data de consum preferent, però que mantenen les seues condicions òptimes.



Els clients que desitgen adquirir aquests productes, només han de descarregar-se l’app Too Good To Go -gratuïta i disponible per a IOS i Android-, a través de la que es pot accedir als establiments adherits, salvar el número de packs desitjat i pagar. Després d’aquesta senzilla operació, només queda anar a recollir el ‘pack sorpresa’ al local en l’hora establida.



Too Good To Go és el moviment que lluita contra el desaprofitament d’aliments líder a Europa. A través de la seua app per a mòbils connecta a usuaris amb supermercats, restaurants i forns, entre altres establiments, que venen el seu excedent diari de menjar a preu reduït per a evitar el seu desaprofitament i contribuir a preservar el medi ambient. En l’actualitat, està operant en 15 països i compta amb més de 25 milions d’usuaris que han salvat més de 45 milions de packs de menjar en els més de 52.000 establiments associats. Amb el lema #LaComidaNoSeTira va arribar a Espanya on ja compta amb més d’1 milió d’usuaris i més de 4.500 establiments en els quals s’han salvat més de 1,4 milions de packs de menjar.