El Mercat i Camí Nou guanyen el primer premi de secció especial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El monument de la falla El Mercat ha guanyat el primer premi del monument gran i Camí nou de l’infantil.

Aquesta és la falla guanyadora en les falles de 2019 a Alzira. El monument de la Falla El Mercat ha recuperat la primera posició amb el monument de l’artista Rafa Ibáñez. El primer premi de la secció especial.

Una comissió que també ha guanyat en 2019 el premi al ninot indultat.

Per altra banda, la falla Camí Nou, ha estat guanyadora del primer premi de la secció especial infantil. Un premi que els fallers i falleres han obtingut amb il·lusió en el 75 aniversari de la falla. A més, la Falla Camí Nou ha guanyat el premi d’enginy i gràcia per la falla infantil, el millor ninot per votació popular i el premi a la falla accessible.