El Mercat Municipal d’Alcàsser sorteja xecs de compra entre la seua clientela

Un total de 37 persones seran les afortunades de gaudir dels xecs de compra per import de 5 a 30 €

Un any més, el Mercat Municipal d’Alcàsser es prepara per a repartir il·lusió de cara a Nadal. Gràcies a la campanya ‘Per Nadal, compra i guanya al mercat’, el mercat municipal sortejarà un total de 37 xecs de compra de diferents imports, que aniran des dels 5 € fins als 30 €, per a consumir exclusivament en les parades del mercat.

Per a participar, només serà necessari comprar en algun dels llocs del mercat. I és que per cada 5 euros de compra, cada parada entregarà un bitllet numerat per a entrar en el sorteig dels xecs de compra. Amb aquesta iniciativa, els venedors i venedores del mercat municipal d’Alcàsser volen premiar als seus clients per continuar fent costat al comerç de proximitat.

Per a la regidora de Promoció Econòmica, Paqui Abella, «aquest tipus d’accions són molt positives perquè no només ajuden a fidelitzar a la clientela, sinó que incentiven a nous consumidors a provar els productes de primera qualitat que es venen en les parades del mercat municipal».

El sorteig dels xecs de compra es realitzarà el pròxim 24 de desembre, a les 12.00 hores. Així mateix, es podran gastar fins al 31 de maig de 2022.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha animat a tota la ciutadania a «recolzar aquesta campanya de promoció del mercat municipal, ja que es tracta d’una de les peces clau per a la dinamització de l’economia local».