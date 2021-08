El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació destina 3,1 milions d’euros per a modernitzar regadius de la Séquia Real del Xúquer

Connect on Linked in

Les actuacions, que tenen com a objectiu principal millorar l’eficiència del reg, afectaran 830 hectàrees i beneficiaran a 2.900 regants dels sectors 7, 18 i 19 de la zona regable

Les noves infraestructures inclouran un sistema de telecontrol integral del reg a distància

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació destinarà 3,1 milions d’euros per a finançar obres de modernització de regadius de la Séquia Real del Xúquer, a València. El president de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero, i el president de la Comunitat de Regants Séquia Real del Xúquer, Antonio Costa Magraner, han signat hui, a València, aquest conveni per a modernitzar aquests regadius.

Les actuacions, que afectaran 830 hectàrees en els municipis de Massalavés i Algemesí (València) i beneficiaran a 2.900 regants, han sigut encomanades a SEIASA pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el marc del conveni subscrit entre tots dos organismes, el passat 25 de juny, en matèria de modernització de regadius.

Sota el títol “Projecte de Modernització del Regadiu de la Comunitat de Regants de la Séquia Real del Xúquer. Fase I (València)”, les obres introduiran millores en la gestió de les infraestructures de reg, per a augmentar l’eficiència hídrica global del sistema, obtenint un control efectiu dels consums a nivell de parcel·la i un estalvi significatiu d’aigua, en ajustar el reg a les necessitats i requeriments dels cultius.

Les obres afectaran els sectors 7, 18 i 19 de la zona regable, amb l’execució d’obres de condicionament dels sis capçals de reg amb sistema de filtrat i abonat comunitari, així com l’automatització d’aquests. S’instal·laran vàlvules de tall, comptadors i electrovàlvules amb la seua corresponent automatització, a través d’unitats remotes en 430 hidrants i 2.500 preses a parcel·la amb els seus elements hidràulics i de control, substituint el sistema actual via cable per un via radie. Tot això s’integrarà en el sistema de telecontrol dins del sistema general de reg.