El Ministeri de Sanitat i el Consell General de Psicòlegs activen un telèfon de suport per a la població afectada per la COVID-19 .

El Ministeri de Sanitat i el Consell General de Col·legis

Oficials de Psicòlegs (COP) d’Espanya han posat en marxa un

telèfon d’atenció psicològica per a donar suport assistencial a les persones

amb dificultats derivades de la COVID-19. Aquest servei telefònic ha

començat hui a prestar assistència.

La seua finalitat és desenvolupar un sistema de suport i primera atenció

psicològica, orientat al maneig de l’estrés i situacions de malestar

derivats de les diferents realitats que està generant aquesta pandèmia.

Aquesta modalitat de prestació assistencial es realitza a través de tres números de telèfon

diferenciats, dirigits a grups poblacionals concrets: El 91 700 79 89 per a familiars de persones malaltes o mortes

com a conseqüència del coronavirus.

El 91 700 79 90 per a professionals amb intervenció directa en

la gestió de la pandèmia com a sanitaris, Forces i Cossos de Seguretat

de l’Estat o Policia Local, entre altres. El 91 700 79 88 per a la població en general amb dificultats derivades

de l’estat d’alerta.

L’horari d’atenció és des de les 09.00 fins a les 20.00 hores, tots els

dies de la setmana.