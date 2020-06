El monestir de Sant Miquel dels Reis acull el Festival Cultural Renaixement

Connect on Linked in

Del 2 al 4 de juliol s’han programat concerts per a rememorar l’esplendor musical dels segles XV i XVI

Organitzat per la Fundació Cultural Capella de Ministrers en col·laboració amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni, aquesta és la IV edició d’aquest Festival que acosta al públic l’esplendor musical dels segles XV i XVI.

Començarà el dia dijous 2 de juliol amb la formació ‘Cantar alla viola’ que brindarà el programa ‘És la causa bé estimar’; després d’aquest concert el farà Capella de Ministrers amb ‘La dama de l’unicorn’. El divendres 3, el Cor Lluís Vic realitzarà una actuació homenatge, ‘In memoriam’, a les víctimes del Covid-19 amb música religiosa del segle XVI. Posteriorment, l’Acadèmia CdM abordarà ‘Il festino’ d’Adriano Banchieri. El dissabte 4, Serendipia, grup emergent 2020, oferirà ‘Xicoteta tempestat’ i Capella de Ministrers tancarà l’edició d’enguany amb ‘El cortesà’.

Per als concerts s’han arbitrat totes les mesures que recomana la normativa vigent com a aforament del 75%, reserva prèvia de les localitats en la pàgina web del festival, així com altres protocols de seguretat com l’ús de la màscara, distància de seguretat i entrada i eixida escalonada, entre altres.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha manifestat el suport de la Generalitat a aquest festival des de la seua creació per la seua qualitat artística i el seu paper recuperador del patrimoni musical. Carmen Amoraga ha indicat que “per a nosaltres és molt especial que aquest festival servisca per a obrir la normalitat d’un espai com San Miguel dels Reis, un monument emblemàtic de la nostra ciutat que està obert a la ciutadania amb totes les mesures de seguretat”.

Carmen Amoraga ha afegit que “continuarem amb les activitats previstes perquè la societat gaudisca d’aquest espai. Algunes seguiran en les dates previstes i per a unes altres hem reprogramat les dates i s’aniran presentant en les pròximes setmanes”.