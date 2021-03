El Monestir de Sant Vicent de la Roqueta allotjarà els serveis culturals de l’Ajuntament de València

Print This Post

La planta baixa allotjarà activitats culturals, un centre del pelegrí, un espai arqueològic i una botiga cultural

El monestir de Sant Vicent de la Roqueta allotjarà i reagruparà els serveis culturals de l’Ajuntament de València, que fins ara es troben dispersos en distintes dependències municipals.

Així ho han confirmat l’alcalde, Joan Ribó, i els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, que han anunciat que la Junta de Govern Local aprovarà demà una moció sobre la destinació final i els usos de l’edifici, recentment rehabilitat. La planta baixa es reservarà per a ús i gaudi públic amb espais per a activitats culturals, exposicions i accions formatives. A més, hi haurà un espai del pelegrí i una sala que allotjarà les troballes arqueològiques localitzades durant la rehabilitació, una finestreta d’atenció al públic i una botiga cultural.

En concret, es traslladaran els serveis de Patrimoni Històric i Artístic i el de Cultura Festiva, que s’ubicaran en la primera planta del Monestir, i els de Recursos Culturals i Acció Cultural, que s’ubicaran en la segona planta. El baix es destinarà a usos culturals públics i també es permetran les visites guiades al Monestir.

Sergi Campillo ha explicat que en 2015 es van trobar en una situació calamitosa el patrimoni de la ciutat.

El Monestir de sant Vicent de la Roqueta, catalogat com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i monument historicoartístic des de 1.978, té una superfície construïda coberta de 2.252’70 metres, dels quals 975 són de superfície útil. L’edifici, propietat de l’Ajuntament de València, ha estat rehabilitat recentment i ha sigut objecte d’una intervenció arqueològica, que ha permés descobrir les successives fases constructives de l’edifici des de l’època de Jaume I. Les excavacions han tret a la llum monedes, rajoles, ceràmica i enterraments datats al segle XVI.