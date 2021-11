El Mundial Júnior de Moto3 es decideix aquest cap de setmana al Circuit Ricardo Tormo

Connect on Linked in

L’alacantí Dani Holgado parteix com a favorit contra el sevillà David Muñoz



Accés lliure als aficionats amb accés gratuït al pàdoc





El Circuit Ricardo Tormo celebra aquest cap de setmana l’última cita del FIM CEV Repsol, amb els títols del Campionat Júnior de Moto3 i la Hawkers European Talent Cup en joc.



El pilot alacantí Daniel Holgado (Gas Gas) parteix com a favorit per a emportar-se el títol mundial júnior de Moto3. Abans de les dues carreres que tindran lloc a Cheste diumenge, el pilot de l’Aspar Team disposa de 26 punts d’avantatge sobre David Muñoz (KTM) i de 43 sobre el valencià Iván Ortolá (KTM).



Holgado es mostra “motivat de cara a aquest cap de setmana. A més de córrer a casa, podem aconseguir el títol diumenge. Tant l’equip com jo tenim els objectius clars i tinc moltes ganes de començar el cap de setmana i treballar junts. Intentarem repetir el cap de setmana que vam fer a principi de temporada també a València”.



Holgado ja té plaça en el Campionat del Món de Moto3 per a la temporada pròxima. Igual passa amb Muñoz i Ortolá i amb onze pilots més de la graella d’eixida del Campionat del Món Júnior.



Talent Cup



Els pilots de la Hawkers European Talent Cup també celebraran dues carreres al Circuit Ricardo Tormo amb el títol en joc. El murcià Máximo Martínez es juga el campionat amb els pilots del Bressol de Campions, el valencià Adrián Cruces i el guipuscoà Xabi Zurutuza. Fins i tot el càntabre Brian Uriarte parteix amb possibilitats a només 20 punts de líder amb 50 punts en joc.



Entrada lliure



Tots els aficionats tindran l’oportunitat d’assistir a l’esdeveniment de manera gratuïta, amb accés lliure tant a les tribunes com al pàdoc del Circuit Ricardo Tormo.