El municipi d’Alaquàs distingit per formar part de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic i Explotació Sexual de Dones i Xiquetes

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional contra el Tràfic i l’explotació sexual, ahir 23 de setembre, el municipi d’Alaquàs va ser distingit, junt a altres localitats, per formar part de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic i Explotació Sexual de Dones i Xiquetes, promoguda pel Moviment Democràtic de Dones. Un compromís al qual Alaquàs és va adherir per acord plenari un 28 de juliol de 2016.

L’acte organitzat pel Front Abolicionista del PV, format per més de quaranta associacions feministes, es va encetar amb la conferència que duia per títol “Trauma, tracta i prostitució”, organitzada per la Universitat de València i impartida per la reconeguda psicòloga clínica alemanya Dra Ingeborg Kraus.#Alaquàs compta així amb un nou reconeixement per la seua aposta institucional contra l’esclavitud més antiga del món.