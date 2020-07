El Museu Casa Ayora d’Almussafes obri les seues portes a la ciutadania

L’Ajuntament organitza del 14 al 18 de juliol 5 jornades de visites guiades gratuïtes per a conéixer el resultat de la reforma a la qual ha sigut sotmesa



La inauguració oficial es durà a terme el dilluns 13 a les 20 hores, encara que a causa de la pandèmia l’acte tan sols està dirigit a un públic molt reduït

Del 14 al 18 de juliol, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes durà a terme visites guiades gratuïtes al Museu Casa Ayora perquè la ciutadania gaudisca del resultat de la reforma realitza en la infraestructura, en la qual s’han invertit un total d’1.158.000 euros procedents de les arques municipals, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea. Les entrades per a poder accedir als recorreguts, l’aforament dels quals estarà limitat a 12 persones per torn de visita per a garantir la distància física necessària per a evitar el contagi per Covid-19, hauran de recollir-se prèviament en el mateix edifici o en el Pavelló Poliesportiu Municipal del 6 al 10 i del 14 al 15 de juliol. La inauguració oficial s’ha programat per al dilluns 13, encara que a causa de la pandèmia en la convocatòria tan sols podrà participar un número molt reduït de persones.



Després any i mig de reforma pràcticament integral, la Casa Ayora d’Almussafes ja està a punt per a la seua obertura al públic. En menys de dues setmanes la ciutadania podrà descobrir in situ el resultat d’una rehabilitació amb la qual l’Ajuntament de la població ha volgut retornar-li l’esplendor a una infraestructura els orígens de la qual podrien remuntar-se al segle XVII. Per a això, la Regidoria de Cultura ha organitzat cinc jornades de portes obertes, que es desenvoluparan del 14 al 18 de juliol seguint totes les mesures de seguretat per a evitar el contagi per Covid-19.



Cadascun d’aquests dies es duran a terme 6 visites guiades gratuïtes de 50 minuts de duració en les quals podran participar un màxim de 12 persones per cada sessió. Així, s’ha establit que els recorreguts començaran a les 11h, 12h, 17h, 18h, 19h i 20h, sent imprescindible retirar les corresponents entrades amb antelació del 6 al 10 i del 14 al 15 de juliol. Les taquilles per a recollir aquests tiquets s’han establit en el mateix edifici, ara denominat Museu Casa Ayora (de 9 a 14h) i en el Pavelló Poliesportiu Municipal (de 9 a 14h i de 17 a 21h).



“En l’executiu municipal tenim moltes ganes que els almussafenys i les almussafenyes descobrisquen de primera mà aquesta nova joia del patrimoni local que, com ja hem comentat en nombroses ocasions, paga la pena visitar, perquè està repleta d’elements artístics de gran valor com els frescos i els papers pintats d’origen francés de la planta noble, molt poc freqüents en la Comunitat Valenciana”, destaca el regidor de Cultura, Alex Fuentes. “L’habitatge ha recuperat la lluentor que va tindre quan estava habitat i la nostra intenció ara és omplir-lo de vida amb exposicions, recitals i fins i tot cerimònies civils”, comenta l’edil.



Un dia abans de l’inici d’aquestes visites, el dilluns 13 de juliol, Dia de Sant Bertomeu, patró de la localitat, el consistori celebrarà la inauguració oficial de la infraestructura, en la qual treballa de manera temporal el personal que fins ara desenvolupava les seues tasques en el Centre Cultural, que en aquests moments està en obres amb l’objectiu de renovar el seu sistema de climatització. L’acte s’iniciarà a les 20 hores i, a causa de la situació sanitària, està destinat a un públic molt reduït.



Recuperació de la Casa Ayora

L’Ajuntament d’Almussafes va adquirir l’habitatge en 2005 per 1.300.000 euros a la família Garcerán Moscardó, la seua hereva, amb la intenció de rehabilitar-lo per al seu ús per part de la població. Encara que no va ser fins a 2015 quan van començar els tràmits per a aconseguir el finançament necessari per a emprendre la intervenció. Així, després d’aconseguir suport econòmic de la Generalitat Valenciana (300.000 euros) i la Unió Europea (369.977 euros), el consistori, que aportava els 489.000 euros restants per a fer possible el projecte, va iniciar la rehabilitació en 2018, en la qual s’han invertit un total d’1.158.000 euros. Amb aquests diners s’ha reformat la casa al complet “mantenint la seua essència”, excepte la part en la qual s’han col·locat els banys i l’ascensor, “que ha quedat perfectament integrada en el conjunt”, assegura l’alcalde, Toni González. Amb tot, tan sols queda per reformar un xicotet annex situat en la part final del pati.