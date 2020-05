El Museu Comarcal de l’Horta Sud s’uneix a la iniciativa “Museus de km 0” per a reivindicar el seu paper en la defensa de la cultura sostenible de proximitat

Connect on Linked in

La iniciativa està impulsada des de la “Etnoxarxa” de Museus Etnològics Locals de la Diputació de València, en la qual participa el Museu

Comarcal, amb motiu del Dia Internacional dels Museus.



El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March s’ha unit a la iniciativa “Museus de km 0” per a reivindicar el seu paper en la defensa de la cultura sostenible de proximitat. La iniciativa està impulsada des de la “Etnoxarxa” de Museus Etnològics Locals de la Diputació de València, en la qual participa el Museu Comarcal juntament amb 29 museus valencians més, amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra hui 18 de maig.



El manifest “Museus de Km 0” s’ha difós en forma de vídeo gravat per tècnics i tècniques dels diferents museus en el qual es defensa la particularitat de cada museu en relació a la cultura del poble amb el qual treballen per a fomentar el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana. A més, remarquen el que tenen en comú, la defensa de la diversitat cultural del territori valencià i dels valors i identitat propis. Els museus es defineixen com a espais de consens i de diàleg que, amb la defensa de la cultura, busquen potenciar la convivència ciutadana des d’una perspectiva lliure, crítica i democràtica.



Finalment, la declaració finalitza demanant suport per a millorar les infraestructures i dotar els museus locals de recursos econòmics i humans. En aqueix sentit recorden que la crisi no és un argument en contra, sinó que més aviat ho és a favor. Segons el comunicat, en temps “difícils” els espais que generen convivència, sentiments compartits i oci, es tornen “estratègics per a superar situacions col·lectives difícils”. Per això “Museus de Km 0” també demana suport a tota la ciutadania i a les institucions públiques. “Quan tornem a obrir les portes, veuen al museu del teu poble o a un del teu voltant. Sense tu no hi ha cultura i sense cultura no som res”, conclou el manifest.



El ‘Quiz Museus de l’Horta’ per a descobrir els museus de la comarca

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March participa també en la iniciativa el ‘Quiz Museus de l’Horta’ organitzat per la xarxa Museus de l’Horta integrat a més de per el Museu Comarcal, pels Museus de Ceràmica de Manises i de Paterna, es Castell d’Alaquàs, el Museu de la Rajoleria de Paiporta i el Museu del Margalló d’Aldaia (MUPA).



L’activitat també té com a objectiu celebrar el Dia Internacional dels Museus, que enguany té el lema Museus per la igualtat, diversitat i inclusió. L’objectiu del “Quiz Museus de l’Horta’ és acostar-se a la ciutadania a través de les xarxes socials amb un divertit trivial de preguntes i respostes en el qual es van descobrint curiositats sobre els museus i algunes de les peces més cridaneres que alberguen. A més d’en les xarxes socials, es pot participar en el joc en la pàgina web https://qz.app.do/museus-de-l-horta



La presidenta del Museu Comarcal de l’Horta Sud Eva Sanz ha destacat, amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, l’adaptació dels museus per a “seguir amb la seua important labor en temps complicats com els que vivim”. “Vull destacar aqueixa capacitat que estan tenint per a continuar sent generadors de propostes culturals malgrat les dificultats. Això no fa més que demostrar que els museus són espais de reflexió necessaris no sols per la seua implicació en la preservació de les tradicions sinó perquè ens serveixen de guia per a conéixer-nos millor i comprendre les nostres diferències”, ha explicat.