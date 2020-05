El Museu de Belles Arts de València obri amb una nova recepció de visitants

Connect on Linked in

El protocol d’obertura en fase 1 de desescalada estableix recorreguts perquè els visitants guarden la distància social i aforament limitat

El Museu de Belles Arts de València obri les seues portes amb un vestíbul renovat en el qual la recepció del visitant s’ha ubicat al centre, davall de la cúpula.

Aquest matí, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, acompanyada del director del museu, Carlos Reyero, ha visitat la nova instal·lació coincidint amb el Dia Internacional dels Museus i amb l’obertura pel tancament a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Amoraga ha mostrat satisfacció perquè els espais culturals valencians hagen pogut obrir les seues portes i ha fet una crida als ciutadans perquè vagen a visitar-los. “Amb prudència i complint les mesures d’higiene, els ciutadans han de gaudir de l’art que els museus contenen. El contacte amb l’art és una experiència única i exclusiva que no ens poden explicar perquè cal viure-la”, ha assegurat la directora general de Cultura i Patrimoni.

El projecte de la nova recepció de visitants es va iniciar el passat mes de gener amb la canalització subterrània del cablejat elèctric. A causa de l’emergència sanitària es van paralitzar els terminis i les obres, que es van tornar a reprendre la setmana passada, per a instal·lar el mostrador de fusta amb forma octogonal que s’ubicarà just davall de la llanterna de la cúpula del vestíbul.

També està previst substituir les taquilles actuals per altres que s’ajusten a les normes de seguretat que exigeix la nova situació després de la pandèmia. En aquestes noves taquilles, l’usuari les obri i les tanca per si mateix sense necessitat de terceres persones. Les taquilles han canviat d’ubicació a on estava abans la botiga. I la botiga passarà al lloc on estaven les taquilles en un futur.

Les obres formen part de l’adequació i millora dels espais del vestíbul principal del museu, per a aconseguir una major visibilitat per a la recepció de visitants.



Guia de recomanacions

El Museu de Belles Arts de València compleix el protocol d’obertura que la Direcció General de Cultura i Patrimoni ha redactat basant-se en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, i en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Aquest document recull les normes essencials de protecció per als empleats i visitants mantenint la distància de seguretat amb mampares aïllants i senyals.

S’ha reduït l’aforament a un terç, que suposa fins a un màxim de 1.110 visitants, s’han creat noves circulacions per a visitar el museu i respectar la distància de seguretat interpersonal i s’ha eliminat el material divulgatiu com fullets de mà.

S’ha incrementat el servei de neteja per a garantir la higiene i la salut dels empleats i visitants amb la disposició de gels desinfectants i material de protecció.

La desinfecció dels espais públics i de les obres d’art ha seguit el protocol elaborat per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació que recomana les tècniques de neteja i els materials que cal usar per a no danyar els béns culturals.

També aconsella l’IVCR+i habilitar un espai, preferiblement ventilat, per a la quarantena d’entre 10 i 14 dies tant de béns de nou ingrés com de béns que tornen per finalització de préstec temporal, o de béns que hagen tingut contacte amb personal extern.–