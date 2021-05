El Museu de la Festa d’Algemesí acull l’exposició de la Universitat de València sobre usos artesanals i industrials de les plantes

Print This Post

Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s’ha inaugurat al Museu Valencià de la Festa l’exposició itinerant de la Universitat de València sobre els usos de les plantes a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una mostra que pretén aportat coneixement sobre els usos de les plantes que creixen al nostre territori i tenen un arrelament cultural fort en la societat valenciana.

Els comissaris, Isabel Mateu del Departament de Botànica de la UV, i José Plumed, del Jardí Botànic, han decidit centrar l’exposició en cinc cultius que tradicionalment han caracteritzat el territori valencià: la canya, la palmera, el lledoner, la surera i el salze. Amb l’anàlisi dels usos artesanals i industrials d’aquestes plantes, els comissaris tracten de posar en conjunt el coneixement científic amb el propi treball artesanal i reivindicar la importància de mantindre vives aquestes tradicions.

“És una mostra de la simbiosis que hi ha entre la biodiversitat i la tradició valenciana, que ha anat adaptant-se a l’utilització d’aquests recursos naturals amb molt d’enginy per a traure el seu propi profit”, així ho ha recalcat el Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV, Jorge Hermosilla.

L’alcaldessa, Marta Trenzano, ha volgut destacar que “quan parlem de vertebrar el territori no sempre parlem de transports, açò és un clar exemple de vertebració territorial a través de compartir cultura i coneixement.” A més, s’ha mostrat agraïda amb la Universitat de València per haver tret el coneixement fora de les aules i haver triat a Algemesí com a primer destí d’aquesta exposició itinerant.

La mostra es podrà visitar al Museu Valencià de la Festa fins al diumenge 13 de juny, ja que després viatjarà al llarg de tot el territori, entre altres a les localitats de Riba-roja del Túria, Ontinyent, Gandia o Requena.