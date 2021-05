El Museu de la Festa d’Algemesí celebra el Dia Internacional dels Museus amb 10 exposicions simultànies

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí commemora el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, amb diverses mostres temporals que s’uneixen a les exposicions permanents. Durant els mesos de maig i juny, es podran visitar un total de 10 espais expositius en aquest mateix centre, amb mostres que ens permetran viatjar des de la Festa de la Mare de Déu de la Salut fins a l’Índia gràcies a la impressionant exposició fotogràfica situada en el claustre superior.



Els actes commemoratius es van iniciar el passat 13 de maig amb la inauguració de l’exposició Algemesí des del meu balcó, una mirada des de les finestres i balcons durant el primer confinament de la pandèmia, realitzades entre abril i juny de 2020. Demà, Dia Internacional dels Museus, s’inaugurarà la mostra Usos artesans i industrials de les plantes a la Comunitat Valenciana presentada pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la UV.



La setmana conclourà amb la presentació de Namasté pel fotògraf Jordi Piris, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, el dijous dia 20 i l’exposició Solucionari del CEE A. Tortajada d’Algemesí i l’artista andalusa María Matas el divendres 21. En la primera es presenta un viatge visual per les atmosferes visuals i sonores de la cultura hindú, als seus carrers i escenaris més sagrats. La segona, Solucionari, és una proposta de creació col·lectiva que es basa en la invenció de xicotetes millores creatives per a la vida quotidiana.



La commemoració també es presenta com una ocasió ideal per a conéixer o revisitar les mostres permanents: l’exposició artística de l’escultor Leonardo Borrás; les escultures de ceràmica dels diferents personatges de la festa algemesinenca de Luis Caballero; la construcció anual de la plaça de bous -una vertadera mostra de l’enginyeria popular valenciana- o l’Aula Natura amb la flora i fauna que es pot trobar en els diferents paratges naturals locals com la Llacuna del Samaruc.



A més, en aquests moments, la mostra més popular del Museu és “Seda, de la fibra al teixit 1890-1990”, oberta al públic des del 10 d’abril i fins al 30 de setembre. Es tracta d’un recorregut històric de diferents mostres d’indumentària que abasta des de l’ús de seda més tradicional a les creacions més contemporànies de modistes com Balenciaga, Pertegaz, Yves Saint Laurent, Versace i Montesinos entre altres creacions nacionals i internacionals.



El Futur dels Museus: recuperar i reimaginar és el lema del Dia Internacional dels Museus d’enguany, al qual s’integren les 10 propostes algemesinenques per a repensar el museu del futur i afrontar els reptes del present.