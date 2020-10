El Museu de la Rajoleria de Paiporta compleix 20 anys i ho celebra amb una gala i exposició commemorativa

Print This Post

Després dels treballs de rehabilitació als anys 90, aquesta antiga fàbrica de rajoles es transformava un 5 d’octubre de l’any 2000 en un espai cultural de referència a la comarca de L’Horta. Per celebrar-ho, els jardins del Museu acolliran aquest dimecres, dia 7, la gala i exposició commemorativa

EL Museu de la Rajoleria de Paiporta compleix 20 anys. Un 5 d’octubre com hui de l’any 2000 aquesta antiga fàbrica de rajoles, coneguda com el Rajolar de Bauset, es convertia en un autèntic espai cultural de convivència, museu etnològic i memòria viva de Paiporta gràcies al seu arxiu fotogràfic de més de 6.000 imatges i el patrimoni oral recopilat entre la població.

“Aquest projecte va ser una realitat gràcies al treball i la tenacitat de moltes persones, tant de perfil tècnic com polític, que visualitzaren el gran potencial d’aquest antic espai fabril com a fàbrica de cultura, centre de saber i espai de dinamització de la vida social i cultural de Paiporta”, ha expressat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Per commemorar aquesta data tan assenyalada el pròxim dimecres, dia 7, els jardins del Museu acolliran un acte de celebració d’aquest aniversari, alhora que es podrà visitar l’exposició ’20 anys del Museu de la Rajoleria’, mostra commemorativa que recopila els treballs de 20 artistes que ja han passat per les portes del Museu i que representen un exemple de la varietat d’obres i peces exposades entre escultura, pintura, il·lustració, ceràmica o fotografia, entre d’altres.

El projecte, que apostava per la posada en valor del patrimoni industrial, va ser molt innovador. De fet, en 2011 els forns del Museu van ser inclosos dins del Pla Nacional de Patrimoni Industrial com un dels elements industrials a tenir en compte, catalogats pel Comité Internacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial. D’aquest antic conjunt fabril destaca el seu fumeral, obra de José i Abelardo Martínez, pare i fill.

Progressivament, i amb el treball realitzat al llarg dels anys pel personal del Museu, aquest espai s’ha convertit en un clar exemple de museu local i de proximitat, dinamitzador de la vida social i cultural de Paiporta, com dóna testimoni el “Reconeixement de la Cultura 2019” que va rebre aquest mateix any de la Diputació de València.

Amb més de 200.000 visites des de la seua obertura, El Museu és un referent a la comarca, i són moltes les visites escolars i de grups que rep dels pobles de L’Horta. “Des de la Regidoria de Cultura continuarem apostant pel Museu i el seu creixement. Ja ho hem demostrat, amb l’augment del 80% en la seua dotació pressupostària per a enguany . 39.000 euros més per a la programació d’exposicions i activitats que, de segur, continuaran fent d’aquesta instal·lació un espai on mostrar, guardar, protegir, recopilar i exhibir la nostra cultura local”, ha conclòs la vicealcaldessa.