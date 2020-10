El Museu de la Rajoleria de Paiporta s’omple de llum, color i records emotius en el seu 20 aniversari

Connect on Linked in

Els jardins del Museu van acollir en una agradable vetllada un acte d’homenatge amb representació de les persones i col·lectius més assenyalats en la trajectòria vital d’aquest espai cultural

Els jardins del Museu de la Rajoleria acollien en la vesprada del dijous, dia 7 d’octubre, un acte d’homenatge i commemoració pels 20 anys de vida d’aquest espai cultural en el qual ha prevalgut la seguretat de l’assistència i l’aplicació de les mesures de protecció i prevenció sanitària enfront de la Covid.

La vetllada ha servit de retrobament sentit i molt emotiu entre la comunitat d’artistes locals, representants de museus de la comarca, impulsors del projecte museístic d’aquesta antiga fàbrica de rajoles, Pepa Ferrandis i José Antonio Manrique, així com amb el públic assidu que acudeix habitualment a totes i cadascuna de les mostres programades.

L’acte, amenitzat i conduït pel grup de teatre local Burumballa Teatre, ha alternat la part més institucional, que ha inclòs els discursos de les autoritats, amb els moments per al record, a través de skechs que recuperaven el passat i transformació del Museu i de la projecció d’un vídeo que recorria la història vital d’aquest espai fabril, el Rajolar de Bauset, des de l’inici de la seua activitat en 1924.

A més de la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, l’acte va comptar amb l’assistència del president de la Diputació de València, Toni Gaspar, com a màxim representant de la Xarxa de Museus Etnològics Locals que coordina Diputació, que va elogiar el treball realitzat en la conversió d’aquest espai en museu.

En la seua intervenció, l’alcaldessa, Isabel Martín, va enaltir la reconversió de l’antiga fàbrica a Museu com el fruit d’una visió “radicalment progressista del nostre poble i d’una concepció de l’espai públic en favor del bé comú i no dels interessos privats”. Martín va qualificar el Museu com “un exemple d’èxit a la comarca i al País” del qual se sent “molt orgullosa, com a alcaldessa i com a paiportina”.

Per la seua part, Albalat va enviar un agraïment extensiu a totes les persones, col·lectius i entitats que formen part de la gran família que forma el Museu de la Rajoleria. Així mateix, la vicealcaldessa va valorar com a cosa molt positiva per a Paiporta “l’encert de rehabilitar un espai industrial del nostre patrimoni i convertir-lo en un contenidor de cultura, en una iniciativa pionera a la comarca que després de 20 anys de treball intens i de qualitat s’ha convertit en un projecte consolidat”.

Així mateix, el públic assistent també ha pogut visitar l’exposició ’20 anys del Museu de la Rajoleria’, una mostra commemorativa que recopila treballs de 20 artistes que ja han passat per les portes del Museu i que representen un exemple de la varietat d’obres i peces exposades entre escultura, pintura, il·lustració, ceràmica o fotografia, entre altres. La visita s’ha realitzat en grups reduïts, mentre la resta del públic present gaudia de l’ambientació musical d’un trio de jazz. La mostra es podrà visitar fins al 31 d’octubre.

Com a record d’aquests 20 anys i d’aquest acte homenatge es va repartir al públic assistent unes mascaretes personalitzades amb motius del Museu i uns targeters de material reciclat, procedent de lones utilitzades en la difusió de la programació del Museu, en una clara aposta per la sostenibilitat, la consciència ecològica i el Medi Ambient també des de Cultura.