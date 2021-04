El Museu de la Rajoleria tanca amb èxit la mostra ‘La Pasqua d’abans’

Print This Post

Vora a 350 persones han visitat l’exposició al llarg de les darreres setmanes

El Museu de la Rajoleria ha tancat els primers mesos d’activitat, després de l’aturada per l’agreujament de la pandèmia, amb unes xifres molt positives quant al nombre de visitants.

Gran part dels seus bons resultats es deu a la mostra ‘La Pasqua d’abans’, una mostra amb 144 fotografies antigues de l’arxiu del Museu sobre com es compartia aquesta celebració dècades enrere, que ha congregat a un total de 345 persones.

La Regidoria de Cultura espera que continue aquest augment progressiu del nombre de visites al Museu i a les seues exposicions des d’aquesta mateixa setmana, gràcies a l’ampliació de l’aforament al 75% amb la nova normativa Covid aprovada per la Generalitat.

Per a la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, “les bones xifres quant a les visites rebudes ens animen a continuar fent propostes innovadores i interessants al Museu. La població paiportina té ganes de gaudir de la cultura i el Museu està responent a eixes inquietuds amb una bona programació, variada i de qualitat”.

Aquesta evolució positiva en l’obertura de la cultura i les instal·lacions culturals dóna al Museu unes bones perspectives per a abordar la pròxima exposició programada. ‘Orgànic’ és una de les grans apostes de el Museu per a aquests mesos.

Es tracta d’una exposició col·lectiva de l’Associació Nacional de Professionals de Ceràmica (ANPEC) que acosta, a través de les diferents peces escultòriques, a la percepció que cadascú dels i les ceramistes que la formen té del món natural que ens envolta. La mostra, que es podrà visitar del 5 al 26 de maig, es basa en la idea que la vida aflora per tot arreu i la ceràmica es nodreix d’ella, tant a nivell de matèria com de font d’inspiració.

La qualitat expositiva i de les activitats culturals propostes pel Museu de la Rajoleria es veu reconeguda en els darrers anys amb les puntuacions més altes i les millors valoracions en les subvencions a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Local que concedeix la Diputació de València. De fet, en 2020 el Museu va rebre més de 14.000 euros, la major suma assignada en la convocatòria, per davant de localitats com Aldaia, Requena o La Pobla de Vallbona.