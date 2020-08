El Museu de les Ciències realitza demostracions gratuïtes de ‘Ciència a Escena’ en els exteriors

Print This Post

Tots els dies s’han programat minisessions gratuïtes al matí en la parpella de l’entrada oest del Museu dels Ciències

El Museu dels Ciències realitza minisessions gratuïtes de la ‘Ciència a Escena’ en la parpella de l’entrada oest del Museu. De dilluns a diumenge el públic pot gaudir de manera gratuïta de les demostracions de les sessions especials ‘Química en acció’ i la ‘Ciència invisible’ de la ‘Ciència a Escena’.

La ‘Ciència a escena’ és una de les propostes més divertides que ofereix al Museu dels Ciències, i que es dirigeixen a un públic de totes les edats que vulga participar en diferents experiències plenes de sorpreses i molta ciència que es realitzen en sales especials situades en la planta baixa del Museu dels Ciències, a les quals s’accedeix des del Carrer Menor.

El taller “Química en acció” (11.00 h, 16.00 i 19.00 h a la sala 1) està recomanat a partir dels 8 anys mentre que ‘La ciència invisible’ (12.00 hores i 17.30 hores a la sala 2) s’ha dissenyat per a públic des dels 10 anys.

Tots dos tallers tenen aforament reduït. En aquestes activitats els xiquets i xiquetes menors de 12 anys han d’anar acompanyats per una persona adulta que també ha d’adquirir l’entrada. El preu és de 3,5 euros per taller i persona, no inclou la visita al Museu dels Ciències.