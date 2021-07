El Museu Faller de Cullera és el segon més visitat de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El Museu Faller de Cullera és el segon més visitat de tota la Comunitat Valenciana, sols per darrere del Museu Faller de València. Amb 14.520 visites, segons dades de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers, este espai recent renovat i reformat al 2020 amb una mirada interactiva cap a les noves tecnologies, es converteix en un dels principals atractius de la capital turística de la Ribera.

La tradició i artesania fusionada amb la innovació i modernització és un dels seus punts forts. Això permet, mitjançant experiències més participatives, apropar la divulgació de la cultura fallera als visitants, i més tenint en compte que les Falles estan declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Segons ha manifestat la regidora de Patrimoni HIstòric i Museus, Amparo Jover, Cullera compta amb un ric patrimoni històric, artístic i cultural i, deguda a la llarga tradició fallera del municipi, també era necessària una intervenció forta per posar-lo en valor i estar a l’avantguarda.

Per a l’edil, estes xifres demostren que el món faller i tots aquells que volen conéixer la festa dels valencians i valencianes confien en el Museu Faller de Cullera.

A banda de l’ampli material expositiu conformat per ninots indultats, indumentària tradicional o maquetes falleres, l’espai també compta amb atractius museístics més novedosos. És el cas d’un videomapping on es pot veure sobre un ninot en blanc el procés de construcció d’un ninot, una pantalla tàctil amb una base de dades de les comissions falleres cullerenques, un audiovisual que recrea al detall com es vist un home i una dona amb la seua indumentària o una reproducció sonora d’una mascletà a mode d’experiència immersiva, entre altres.