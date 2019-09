El músic i pintor Jesús Romero Redondo exposa les seues obres acompanyades amb els textos de l’autor Nord-americà Roger Swanzy

Print This Post

Amb l’inici de les festes Majors d’Alaquàs, a la sala La Torre al Castell d’Alaquàs es va inaugurar el passat 30 d’agost l’exposició que té per títol “Harmonies Pictòriques de l’Orquestra de València” i que suposa la segona mostra individual d’aquest músic de professió i pintor amateur, en la qual cada obra està acompanyada per un aforisme de Roger Swanzy.

Juan Romero és músic de l’Orquestra de València des de fa 25 anys. Toca el contrabaix i ha sigut professor de conservatoris com el de Dénia o Requena. A més de la seua faceta com a músic, Juan Romero es dedica a la pintura de forma amateur des de fa aproximadament 14 anys. Ha participat en diverses exposicions col·lectives tant a la Comunitat Valenciana com a França.

Durant la inauguració, que va comptar amb la intervenció musical en directe, tots dos autors van agrair a l’Ajuntament d’Alaquàs la seua col·laboració i van animar als qui visiten l’exposició al fet que conjuguen les obres pictòriques amb els aforismes per a entendre cada proposta com la suma d’ambdues.



La Sala La Torre del Castell d’Alaquàs acull aquesta exposició inaugurada amb motiu de les Festes Majors i que podrà visitar-se fins al pròxim 11 d’octubre.