El nou Bono10 per a viatjar en MetroBus per l’àrea metropolitana de València estarà operatiu a partir del dilluns 1 de març

Arcadi España presenta aquest nou títol, que suposa una reducció del preu del viatge en un 30% i evita l’ús dels diners en efectiu

Aquesta iniciativa se suma a les noves línies per a millorar el transport en l’àrea metropolitana, així com la connexió amb València i els principals polígons industrials

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que el nou Bono10 per a viatjar en MetroBus per l’àrea metropolitana de València estarà operatiu a partir del pròxim dilluns, 1 de març.

A la presentació del Bo 10 han assistit també la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, María Pérez, el director gerent de la ATMV, Manuel Martínez, i l’alcalde d’Alaquàs, Antonio Saura.

Aquest nou bo de 10 viatges serà vàlid per a la xarxa de MetroBus i té un preu de 7,20 euros, 10,40 euros, 14,00 euros i 20,00 euros per als desplaçaments entre una, dos, tres i quatre zones, segons el pla zonal de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV). Les tarifes seran, per tant, equiparables a les de la targeta TuiN de Metrovalencia.

Així mateix, aquest bo permet un transbord en la xarxa de MetroBus durant els 60, 90, 110 o 120 minuts següents a la primera validació, segons les zones transitades i es pot adquirir en estancs, quioscos i punts de venda habilitats, en l’aplicació RecargaMobilis, en la taquilles i màquines d’autovenda de la xarxa d’FGV i en l’oficina d’atenció al client de la ATMV.

Amb aquest mateix objectiu la ATMV ha posat en marxa també les línies que uneixen la ciutat de València amb els principals polígons industrials.

D’aquesta manera ja estan en funcionament la línia València-Parc Tecnològic- l’Andana, València-Parc empresarial Tàctica- Font del Pitxer Nord i València-Font del Pitxer; València-Polígon Industrial Joan Carles I-Nord-l’Ermita, i València-Polígon Industrial La Reva-l’Oliveral, que també dona cobertura a la base de l’Organització de les Nacions Unides de Quart de Poblet.