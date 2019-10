El Nou d’octubre en València, acaba amb tensos enfrontaments en mig de la ciutat

Connect on Linked in

Nou d’Octubre Valencià, festa de dia i enfrontaments de vesprada



Puntual a la cita a les 12 hores del matí del Nou d’Octubre, la Real Senyera baixava del balcó de l’Ajuntament enfront dels ulls de milers de valencians que esperaven pacientment des de primera hora del matí, per tal de gaudir junts del dia gran valencià, minuts després començava la ja tradicional processó cívica pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a arribar a l’estàtua de Jaume I al Paterre, per tal d’oferir les seues flors



Aquest any Maria Josep Català representant del Partit Popular València, ha estat la portadora durant tota la processó de la Real Senyera, responsabilitat no més dirigida a alguns privilegiats any rere any



El més pur soroll valencià ha estat l’encarregat de tancar el matí d’actes per festejar el Nou d’Octubre a càrrec de la pirotècnia Zarzoso d’Altura



El gran dia de festa valencià, es va veure tacat pels incidents ocorreguts durant les manifestacions de la vesprada

