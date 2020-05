Connect on Linked in

El Palau de la Música de València vol donar a conéixer a través de les seues xarxes socials, diversos documents i fotografies de gran valor històric i musical que resideixen en l’edifici. “El nostre Arxiu” ha indicat la presidenta del Palau, Gloria Tello, “és potser el gran desconegut i volem posar-ho en valor, ja que compta amb un important material replet d’autèntiques joies i curiositats de la història musical de la nostra ciutat, que volem mostrar a la ciutadania”. Un d’eixos documents, l’enregistrament del concert inaugural protagonitzat per l’Orquestra de València el 25 d’abril de 1987, ja va ser pujat a les xarxes amb motiu del recent 33 aniversari del Palau. En este sentit, la regidora ha afegit que “no sols volem mostrar la història gràfica i documental del Palau, sinó també de la trajectòria artística de les nostres dos institucions musicals més volgudes, l’Orquestra de València i de la centenària Banda Simfònica Municipal”.



Fins hui, en l’Arxiu del Palau s’han superat les 1.500 partitures impreses, així com 4.000 enregistraments en diversos formats i més 51.000 fotografies digitalitzades. En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que este espai “es com el magatzem on guardem gran part del patrimoni musical dels valencians i es configura com un lloc ideal perquè investigadors, estudiants de música o ciutadans amb curiositat i interés, puguen consultar i valorar estos fons tan importants”.



Este Arxiu, que coordina Enrique Monfort, compta a més amb les signatures dels Llibres d’Or, programes signats per directors, cantants i solistes, una biblioteca musical amb 2.020 volums, una fonoteca amb 3.104 entre vinils i cedés, que inclou aportacions privades, un interessantíssim fons antic amb partitures, tractats i mètodes, monografies, revistes i vinils, cartelleria, i una hemeroteca amb totes les revistes especialitzades de música clàssica i jazz. A més, es poden consultar les Bases de dades de Premsa relativa al Palau de la Música, i dels programes de mà tant del Palau de la Música, Orquestra de València i Banda Simfònica Municipal.

En l’arxiu es pot consultar un àlbum, heretat de l’Associació Ateneu Mercantil amb autògrafs, entre altres, de concertistes mítics com Arthur Rubinstein, Pablo Casals o Wanda Landowska, compositors com Manuel de Falla, Jesús Guridi, Tomás Bretón o Pablo Sorozábal, i fins i tot de l’escriptor Ramón María de la Valle-Inclán. A més, també destaca una sèrie de mètodes de gran valor de cant i solfeig de finals del segle XVII i del segle XIX, i divers i important material del mestre José Iturbi.



Obert al públic des de novembre de 2002 en horari de matins, compta amb instal·lacions dissenyades per a la conservació dels diferents documents i materials que custòdia. Est espai es troba situat a l’edifici fruit de la reforma i ampliació de l’auditori valencià duta a terme entre 2001- 2002 per l’arquitecte Eduardo de Miguel.