El paper de la universitat será fonamental per a impulsar l’excel·lència, transferir coneixement al teixit productiu i generar major ocupabilitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat el paper de la universitat com la gran palanca tractora per a impulsar l’excel·lència; transferir coneixement al teixit productiu, estar a l’avantguarda industrial del segle XXI i generar nous nínxols d’ocupabilitat.

Estes manifestacions s’han dut a terme en l’acte de presa de possessió de José Esteban Capilla com a nou rector de la Universitat Politècnica de València, al qual també ha assistit la consellera Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

El president ha assegurat que per a aconseguir els grans objectius és necessari establir un nou pla de finançament universitari.

Durant la seua intervenció, ha mostrat el compromís de la Generalitat per buscar solucions per a crear el millor model de finançament possible per a les universitats públiques; i al mateix temps ha demanat la seua col·laboració per a “liderar el canvi cap a la nova economia, i perquè tot el coneixement que atresora es trasllade a una societat en permanent canvi”.

La comunitat universitària compta amb el reconeixement a la tenacitat, la convicció i l’esforç de tota la societat valenciana